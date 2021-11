Radio UNAP cumple 14 años de transmisiones

Noviembre tiene un sentido especial para la Universidad Arturo Prat, como también para las y los miles de auditores de su emisora universitaria, pues tanto esta Institución de Educación Superior, del Estado y regional cumple 37 años, como también la Radio UNAP.

Dirigida por Leslie Díaz Longa, el próximo 15 de noviembre la Radio UNAP 101.9 FM cumplirá 14 años de vida, un proyecto de extensión universitaria al alero de la Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales de la Universidad Arturo Prat.

En este nuevo mes de aniversario, cuando se le consulta al director de Radio UNAP respecto a cómo ha sido la labor que hasta ahora han desarrollado, señala que el éxito alcanzado con la comunidad no ha sido al azar, sino producto de un trabajo y compromiso de la comunidad universitaria con el territorio, por ejemplo, “desde el 18 de octubre, la pandemia y la crisis migratoria, entre otros fenómenos, las radios y las universidades se han transformado en dos de las instituciones más confiables en el país. En nuestro caso, supimos estar a la altura de lo que se espera de una radio universitaria, garantizando el derecho a una información no sesgada sino especializada, a partir de entrevistas a profesionales del área de la salud, de las ciencias sociales, jurídicas, internacionales, así como también con autoridades comunales, regionales y nacionales, sin descuidar la importancia de la música, el arte y la cultura como expresiones para enfrentar de mejor manera estos momentos desafiantes”.

Así con una línea editorial orientada al territorio y a quienes lo habitan, con una programación 50% de música en español y un noticiero propio a cargo de un equipo de profesionales del área de comunicación; así como nuevas alianzas con la radio Universidad de Chile y Radio Beethoven, nuestra emisora lanzó hace pocos meses su nueva imagen corporativa, a través de la página web https://radiounap.cl/, con secciones de noticias, transmisión de eventos, podcast y redes sociales, diversificando sus plataformas y llegando con su señal online a distintas partes del país y el mundo.

Para Juan Sanhueza Gallardo, pescador artesanal, buceador y ex dirigente Caleta Cavancha “la radio me acompaña e informa de los temas de la región de una manera cercana, dando a conocer nuestras historias y permitiéndonos ser escuchados. Soy un hombre de mar con casi 50 años de trabajo en la pesca artesanal, aprendí de mi padre y de mis amistades de la caleta del Colorado. Practiqué buceo deportivo, fui seleccionado de Iquique y a nivel nacional, trabajé también en la empresa pesquera, jubilándome anticipadamente. Hoy he vuelto a la pesca artesanal en Cavancha, pertenezco al club “Las Alas Negras” de la Academia de Educación Física y tengo la satisfacción que a mis hijos les he inculcado, además del amor por el mar el hábito de estudiar. Son jóvenes profesionales de la UNAP que están aportando al bienestar de Tarapacá”.

Giovanka Valdés Crovetto, representante Agrupación Muestra Cultural Gastronómica y Social, Feria Libre de Huara, “con mi familia llevo 5 años en la comuna, y me enfocado en potenciar a mujeres y sus pymes, empoderándolas para salir adelante con sus emprendimientos. Son 25 microempresarias de Huara, Soga, Laonzana y el pueblo de Tarapacá, cuyo trabajo no es fácil, pues acá no existe un amplio espectro en lo que se refiere al mundo laboral. Son mujeres con empuje, creatividad y que generan recursos para sus familias. En ese contexto, y por el apoyo que nos ha entregado esta emisora universitaria, al mostrar lo que hacemos, debatir nuestras problemáticas y permitirnos participar en los cambios de nuestra sociedad, invito a toda la comunidad tarapaqueña a escuchar la 101.9 FM, la radio que está de cordilla a mar en el norte de Chile”.

Leticia Acuña Sepúlveda, dirigente social, deportiva y cultural Barrio el Morro indica que “la población adulto mayor y los colectiveros escuchan radio UNAP, porque es una emisora local que aborda temas que a todas y todos nos interesan, y su trabajo nos ha ayudado a transmitir información que es vital para la protección de playa Bellavista y de su entorno. De esta manera, coordinadamente los vecinos de este barrio histórico, estamos trabajando para concientizar a la gente en el cuidado de la flora, fauna y de todo el ecosistema de este tradicional balneario iquiqueño. Agradezco a esta emisora y a todo su equipo por su colaboración durante estos años, y por tener siempre las puertas abiertas para que la comunidad tenga un espacio para expresar sus inquietudes”.

N. de la R. Desde nuestro diario regional nos hacemos eco de esta fecha tan importante para nuestra gran Universidad Arturo Prat, regional por excelencia, como por su prestigiosa emisora, haciéndole llegar el saludo de todo el personal del Diario El Longino de Iquique, El Longino de Alto Hospicio y El Longino del Tamarugal.