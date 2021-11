Se disputan las finales de los Zonales Norte y Sur de la Liga Nacional de Balonmano

El sábado 13 y domingo 14 se disputarán los partidos definitorios de la Copa de Oro en varones en el norte, y las finales de la Copa de Oro y de Plata de mujeres en el sur.

Otro fin de semana más en la Liga Nacional de Balonmano con partidos de hombres y mujeres, quienes comienzan a definir todo de cara al Nacional del próximo mes.

El sábado 13 a las 10:00 horas en el Polideportivo Ángel Marentins de Ovalle se disputarán las finales de la Copa de Oro del norte. Abrirán la fecha Limarí Ovalle v/s BM Hospicio, seguido por los duelos de BM Antofagasta, v/s La Serena, luego La Serena v/s BM Hospicio y cierran el día BM Antofagasta v/s Limarí Ovalle.

Ya el domingo jugarán BM Hospicio v/s BM Antofagasta y Limarí Ovalle v/s La Serena, dentro de estos cuatro equipos se definirá el campeón del norte, el que obtendrá el único cupo que se le entrega a esta zona para el Nacional de enero.

En cuanto al sur, las mujeres vuelven a la acción este fin de semana con las finales de la Copa de Oro y la Copa de Plata, ambas copas se disputarán el domingo 14 pero en sedes distintas.

A las 09:00 horas del domingo en el Polideportivo Omar Figueroa Astorga de Curicó comenzará la Copa de Oro el partido entre Unión Machalí v/s Mausport, seguido por Mausport v/s Angol.y luego el duelo entre Unión Machalí v/s Angol.

Mientras que la Copa de Plata se disputará en el Polideportivo Rufino Bernedo de Temuco, con el primer partido a las 09:00 horas en Tigres v/s Kimeltu, seguido por BM San Carlos v/s Kimeltu y luego BM San Carlos v/s Tigres.

Hay que señalar que en la zona sur clasificarán al Nacional las campeonas de la Copa de Oro, mientras que el segundo lugar obtendrá un medio cupo para diputar su paso al nacional con el equipo de la zona centro que obtenga el cupo al repechaje.

Mientras tanto, los partidos de la zona centro se seguirán reprogramando por la suspensión de fecha del fin de semana pasado, en el cual solo se disputaron cuatro partidos de la copa de oro zonal sur: las semifinales entre Liceo Manuel Montt- Unión Machalí y BM San Carlos- CDH Villarrica, donde se definieron los finalistas de la copa y quienes jugarían por el tercer puesto.

El campeón se definió entre Unión Machalí y CDH Villarrica quedándose con el título los primeros por 25-23. El tercer lugar, en tanto, se lo adjudicó Liceo Manuel Montt al superar por 27-20 a BM San Carlos.

Además, respecto a los dos casos positivos de coronavirus que se notificaron la semana pasada, como liga hemos seguido con el proceso de trazabilidad cumpliendo con todos los protocolos dictados por el Ministerio de Salud.

Dicho eso, reiteramos nuestro compromiso como Liga Nacional de Balonmano a seguir manteniendo medidas estrictas para evitar la propagación del Covid-19 en Chile.

Más información en www.balonmanochile.cl / @lnbmchile