5 toneladas diarias de textiles se arrojan en Alto Hospicio

Municipio coordina acciones con mandos de la PDI para atender basurales clandestinos de textiles

Alcalde Patricio Ferreira se reúne con mandos de la Policía de Investigaciones (PDI), Subcomisario Andrés Morales, a cargo de la Brigada de Delitos Medioambientales de las regiones de Arica y Tarapacá, (BRIDEMA); y el Subprefecto Hugo Astroza, de la PDI en Alto Hospicio, para coordinar acciones contra los responsables de generar los basurales clandestinos de ropa usada, que han proliferado en la comuna.

Durante el encuentro, el jefe comunal sostuvo que la ciudad no se resigna a ser el botadero de la ropa usada del mundo, ni a ser zona de sacrificio. “Esta contaminación hay que enfrentarla y es claro que como municipios no podemos hacerlo solos, por eso valoro y saludo la incorporación a esta lucha, de nuestra PDI y sus organismos especializados. Su sola presencia ya será un factor disuasivo. Asimismo, esperamos que la investigación sobre estos delitos, llegue a todos los responsables, desde el que trae esta basura tóxica del exterior, hasta quien la tira clandestinamente en nuestra tierra. Esto debe parar”, enfatizó.

En tanto, el Subprefecto Hugo Astroza, además de destacar el encuentro con el alcalde Patricio Ferreira, dijo que el objetivo de la reunión fue para intercambiar información sobre el acopio de textiles en lugares no autorizados en la comuna y el daño medioambiental que éste provoca en la comunidad, la flora y fauna del sector. Al respecto, precisó que detectives de la BRIDEMA tienen una arista importante de la investigación, así como también de las pericias se están abocando a los orígenes de los últimos incendios que se han producido en el sector conocido como el cerro Paso La Mula, los cuales han afectado con gases tóxicos a la población.

Por último, consideró de fundamental la información recabada en la reunión con la autoridad comunal, para seguir avanzando y trabajando en el proceso investigativo.

En el mismo sentido, el Subcomisario Andrés Morales, de la BRIDEMA, explicó que tienen una orden de investigar emanada de la fiscalía de Alto Hospicio, tipificada por el delito de propagar enfermedades animales, vegetales, elementos químicos y otros.

Se acudió al sector del Paso de la Mula, donde se encuentra el acopio de ropas usadas acompañados con peritos del laboratorio criminalistas de Iquique, con la finalidad de realizar el trabajo especializado del sitio del suceso, afirmó.

Al ser consultado sobre las investigaciones preliminares, el Subcomisario de la BRIDEMA indicó que el trabajo técnico y científico que se realiza como brigada especializada recién se está iniciando y hasta el momento no se tiene nada establecido y claro. “Nosotros también tenemos que trabajar con las instituciones afines como la seremía de Medio Ambiente, El Consejo de Monumentos y Bienes Nacionales para determinar cuál es la situación del terreno, y en este caso de por qué se está generando este gran acopio de ropa en el lugar”, agregó.

Daño

El titular del BRIDEMA regional reiteró a la comunidad a ser responsable en el manejo de sus residuos y no arrojarlos en cualquier parte, y en este caso en particular, no solo se está atentando a la salud de las personas, la vida animal y vegetal, sino además la conservación de un territorio rico en patrimonio histórico. Por lo tanto, hay que evitar que estas malas prácticas en el manejo de los desechos sigan sucediendo. Si la gente no cuida, ni protege y no toma conciencia sobre el daño medioambiental que provocan sus actos irresponsables, el daño será irreparable para todos, finalizó.

Información de la Dirección de Medio Ambiente de la municipalidad de Alto Hospicio, consigna que el sector del Paso de La Mula concentra parte importante de las cerca de 5 toneladas diarias de textiles que se arrojan en vertederos clandestinos de la comuna.