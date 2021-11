La dolorosa salida de Mauricio Zenteno de Deportes Iquique:

“Sentí que me faltaron el respeto, tenía ganas de quedarme”

El experimentado defensor anunció su salida de los “Dragones Celestes” luego de no haber recibido una oferta para extender su estadía en el norte, que comenzó en 2012.

Mauricio Zenteno provocó un gran dolor en los hinchas de Deportes Iquique tras anunciar que no seguirá en el club tras el término de la temporada 2021 de la Primera B, luego de no recibir una propuesta para extender su contrato por un año más.

Además, se tomó su tiempo para agradecerle el cariño y los mensajes de apoyo de los hinchas iquiqueños, que crearon una campana en redes sociales para exigir la continuidad del “Patrón”.

En tanto, calificó el duelo ante el Club León de México por la ronda previa de la Copa Libertadores 2013 como su mejor actuación con la camiseta celeste del cuadro de la Región de Tarapacá, donde jugó como volante de contención y arrancó pateando en la definición a penales que los clasificó a la fase de grupos.

¿Cómo ha sido el día después de anunciar su salida de Deportes Iquique?

-Triste porque llevo 10 años acá defendiendo a este club, con buenas y malas, pero siempre en cancha. Es difícil salir del club, pero me voy con todo el cariño de la gente, que es lo más importante.

¿Cree que por ser el capitán y el más experimentado del plantel se pudo haber tenido una consideración “especial” para negociar antes del término del torneo?

No especial, pero sí un poco de respeto. Si no iban a contar conmigo que me lo dijeran, solo pedía un poco de respeto. Yo me quería despedir de la gente en cancha, porque le ha pasado a compañeros que no han podido y cuando llaman a la dirigencia dicen que el técnico no los quiere.

¿Qué le pareció el comunicado del club que dice que a todo el plantel se le comunicó que las negociaciones serían después de terminado el torneo?

Pedía un poco de consideración y respeto por todos los años que llevo acá. Está bien, uno cumple un ciclo en el equipo y ellos quizás quieren hacer cambios, lo que es normal, pero que me lo dijeran. Solo pedía un poco de consideración.

¿Siente que se le faltó el respeto?

-En cierta forma sí, porque pregunté y fui a reuniones para que me dijeran su decisión si iba a seguir o no, porque ellos ya tenían una idea. Me conocen hace 10 años y podían decir: “El Mauro cumplió su ciclo”, pero no pasó eso. En cierta forma, sentí que me faltaron el respeto por el comunicado que sacaron hoy. De hecho, cuando subo a mis redes sociales mi comunicado, me pidieron un video de despedida para la gente. Entonces, era obvio que tenían decidido no renovarme.

Me imagino que sus redes sociales están plagadas de mensajes de hinchas iquiqueños, ¿Cómo se toma esto?

-La verdad es que me sorprendieron todos los mensajes de cariño, ánimo y apoyo. Ahí uno se da cuenta que hizo las cosas bien, mientras el físico me acompañó lo entregué todo. Me voy feliz y con el cariño de la gente, que es lo más importante.

¿Ha recibido el llamado de algún equipo tras conocerse su salida de Deportes Iquique?

-No, todavía nada. Terminando el torneo me voy a Linares, mi ciudad, y ahí veremos si sale algo para seguir jugando. No quiero retirarme con este año que pase más afuera que dentro de la cancha.

“La Primera B es más de correr y meter que de buen fútbol”

¿Qué fue lo que más les costó en esta temporada en la Primera B?

-Es una división rara y difícil, nunca la había jugado. Es más de correr y meter que de buen fútbol, nos pasó la cuenta no conocer la división. El tema de las lesiones también influyó, porque no solo yo estuve como baja en varios partidos, eso también nos pasó la cuenta.

En lo personal, ¿Cuál fue su mejor partido con Deportes Iquique?

-Son 292 o 294 partidos, por ahí, pero yo creo que el partido con León en Copa Libertadores, donde tuve que jugar de volante de contención. Creo que hice un muy buen partido y lo terminó con una definición a penales donde comencé pateando. Es uno de los lindos recuerdos que tengo de mi paso por Deportes Iquique.

¿Cuál fue el mejor plantel en el que estuvo en estos 10 años en Deportes Iquique?

-Tengo un par, el de 2016 o 2012. Esos equipos eran buenos y jugábamos bien en todas las canchas. En 2016 hicimos una gran campaña y por detalles no lo coronamos con el título, esos dos planteles destacaron. También el que se consagró en la Copa Chile en 2014.

¿Se ve volviendo a Deportes Iquique en un futuro?

-Yo tenía toda la intención de quedarme y ayudar de abajo en el tema formativo, pero ahora que pasó todo esto lo veo difícil. Yo creo que volveré de vacaciones o a ver amigos que tengo aquí en Iquique.

¿Algún mensaje para los hinchas?

-Les agradezco el cariño. Conmigo siempre fueron respetuosos donde me veían en la ciudad. Iquique es una ciudad que me trató muy bien, así que no queda más que agradecer el cariño que me dieron en estos 10 años.