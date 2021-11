Senador Insulza: Es un gran riesgo abrir la frontera por mucho que se pidan documentos

El senador por la región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, se refirió a la aprobación del proyecto de acuerdo que solicita al Presidente de la República aplazar la apertura del paso fronterizo Chacalluta. “Esta moción fue firmada por muchos parlamentarios, porque creemos que es profundamente peligroso abrir un paso donde el movimiento es gigantesco, sobre todo en las fiestas de fin de año, lo que puede traer aparejado una gran cantidad de contagios a la Región, por mucho que se pida documentos”, advirtió.

El parlamentario, además, mencionó el perjuicio a la economía de ariqueños y parinacotenses de la decisión. “Es dañino para el comercio y turismo local, la tendencia es mucho mayor por ir a Tacna que estar en Arica; por lo tanto, la gente que se ha preparado para atender a los clientes por estas fiestas, puede tener daños económicos serios”, aseguró.

En este sentido, el legislador socialista criticó el accionar del delegado presidencial, “me asombra que el delegado presidencial no haya emitido opinión en contra de abrir Chacalluta como si lo hizo el gobernador. A mí no me cabe ninguna duda de que se puedan tomar medidas o restricciones, pero no aminoran el gran riesgo que se corre al abrir la frontera en el momento del año en que más van y vienen personas”.

“Yo no me opongo a una apertura de frontera pasado año nuevo, previa evaluación, pero abrir la frontera es muy peligroso y por eso era importante el que se haya aprobado este proyecto de acuerdo, solicitando al Presidente a evitar propiciar una avalancha de personas justo para las fiestas de fin de año. No ha sido fácil que coincidamos todas las autoridades que estamos de acuerdo en esto, pero la verdad es que creo que es necesario”, finalizó el senador Insulza.