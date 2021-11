Fondos C, D y E han recuperado un 70% de la caída en rentabilidad beneficiando a casi 6 millones de afiliados

Buenos desempeños están registrando los fondos de pensiones durante noviembre. Al 24 de noviembre los selectivos ya habían recuperado US $7.268 millones, reduciendo la caída de valor en el año a US $3.046 millones.

Desde las últimas semanas, el Fondo E junto a los demás fondos de pensiones ha registrado una importante recuperación. El cambio en la valoración de los activos de estos fondos, que son los que porcentualmente más invierten en Chile, está ligado principalmente al rechazo del Senado a la aprobación en general de la reforma constitucional sobre el cuarto retiro y el segundo anticipo de rentas vitalicias.

En lo que va de año, al 13 de octubre pasado el ahorro acumulado de los fondos tipo C, D y E había caído de valor en US $10.314 millones con relación al 31 de diciembre de 2020, provocando incertidumbre entre los afiliados. Sin embargo, al 24 de noviembre ya se habían recuperado US $7.268 millones, reduciendo la caída de valor en el año a US $3.046 millones.

Puntualmente, el Fondo E, compuesto mayormente por títulos de deuda local, subió́ 10,8% entre el 24 de octubre y al 24 de noviembre, anotando su segundo mejor desempeño mensual desde su creación, en medio de un periodo marcado por el rechazo al cuarto retiro en el Senado.

“La caída de valor de los fondos y, por consecuencia, de la rentabilidad, ha sido efecto fundamentalmente por el debate de un cuarto retiro de ahorros y la necesidad de acumular liquidez para poder enfrentar sus solicitudes. Esta incertidumbre se hizo más fuerte a contar de abril de este año, cuando se presentaron los primeros proyectos para realizar un cuarto retiro”, explica Roberto Fuentes, Gerente de Estudios de la Asociación de AFP.

Para tener en cuenta, desde que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de retiro de fondos el 28 septiembre hasta el viernes 22 de octubre, el fondo E cayó 7,9%. En cambio, desde el 24 de octubre -día en que la senadora Goic anunció su oposición- hasta el 24 de noviembre, el Fondo E ha subido 10,8 %, favoreciendo a millones de afiliados.