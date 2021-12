Iquiqueñas reflexionaron sobre la erradicación de la violencia contra la mujer

Conocer de primera fuente la valentía de romper el círculo de la violencia y el ejemplo que representan para miles de mujeres de la región y del país, es lo que propuso el conversatorio con integrantes de la red de dispositivos de SernamEG, en la ciudad de Iquique, #NoEstásSola

Un espacio liderado por la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Natalia Currín, la seremi de la MujeryEG, Milca Pardo, junto a la profesional del Programa de Prevención en VCM, Marcela Herrera, en el mes de la erradicación de la violencia contra la mujer.

En la oportunidad se dieron a conocer las líneas gratuitas y reservadas, que funcionan las 24 horas y los 7 días de la semana para orientación especializada en el Fono 1455 o al WhatsApp Silencioso +569 9700 7000. Además de la campaña de este año liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, denominada “La Violencia de Género, además de estar alerta a las señales”.

Solange Valenzuela, una de las participantes contó su experiencia y sus deseos de ser parte de este encuentro.

“La verdad que para mí fue muy importante estar en este conversatorio, porque es un tema muy latente y que muchas mujeres no saben identificar cuando están sufriendo violencia intrafamiliar en sus hogares, confundiendo acciones de las exparejas que no corresponden ni se deben justiciar. Por lo mismo, yo salí de ese entorno y busqué ayuda en un centro de la Mujer, donde profesionales especializados me hicieron interiorizarme y entender la realidad que nosotras vivimos”.

Yolanda Marín, coincidió afirmando que “la verdad es difícil llegar a un Centro de la Mujer y me costó años entender que no estaba bien lo que ocurría en mi vida. Al estar en este dispositivo no me siento sola, ya que antes no sabía dónde acudir, pero ahora estoy muy bien”.

Marín entregó un mensaje de empatía y valentía a todas las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar o que se encuentran en esa situación a que se acerquen a los Centros de la Mujer de Iquique, Alto Hospicio o el Tamarugal de SernamEG en la región. “Busquen la ayuda y la van a encontrar, con profesionales que estarán a su disposición como estuvieron para mí”.

La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá, Natalia Currín Aracena, compartió su sentir tras esta íntima reunión en Iquique.

“Solo agradecer su confianza y valentía, porque ellas son el reflejo de las mujeres que han salido adelante, rompiendo un círculo injusto de violencia para dar ese paso a su nueva vida y que se acercaron a la red de dispositivos que tenemos. Escucharlas me emocionó mucho porque en sus testimonios está la verdad y ver como hoy se plantan ante su nueva realidad, es por lo que trabajamos día a día en la Unidad de Violencia Contra las Mujeres de SernamEG y el Ministerio de la Mujer”.

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá, Milca Pardo, explicó que la campaña #NoEstásSola busca poner a disposición de toda la comunidad y es especial de las víctimas las redes de apoyo gratuitas del Ministerio de la Mujer y SernameG.

“Agradecer al equipo que estuvo trabajando en los Centros de la Mujer, ya que sin duda la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, es un hito muy importante porque involucra a distintas organizaciones comprometidas en la temática. Por eso el llamado que hacemos a la comunidad y a las mujeres, es a denunciar en Carabineros en el 133 y 149, mientras que en la PDI al 134. Además de poner a disposición las líneas gratuitas del Fono 1455 y al whatsApp +56997007000 del Ministerio de la Mujer y SernamEG para recibir orientación y ayuda por parte de profesionales especializados. Decirle a las tarapaqueñas que no están solas y podemos acompañarlas en todo tipo de procesos que tengan relación con la violencia contra la mujer. Este año se aprobó la ley Dominga y esperamos seguir avanzando en otras normativas que tienen relación con el resguardo, protección y tolerancia cero de la violencia hacia la mujer, dentro de los compromisos de la Agenda Mujer del Presidente Sebastián Piñera, 2018 al 2022”.

CENTRO DE LA MUJER

Los Centros de la Mujer de Iquique, Alto Hospicio y el Tamarugal, atienden a mujeres mayores de 18 años que viven o han vivido violencias de género en contexto de pareja o ex pareja. No es condición haber realizado una denuncia previamente, ni es obligación realizarla mientras permanece en el centro. Más información en https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=26935