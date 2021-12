Atleta haitiana – iquiqueña gana medalla de plata en Juegos Panamericanos de la Juventud

Iquique fue la primera ciudad chilena para Berdine Castillo, quien estudió el el Liceo María Auxiliadora, antes de mudarse con sus padres adoptivos a Santiago

Una nueva alegría sumó el Team Chile en su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, luego de que la atleta Berdine Castillo le diera la primera medalla al atletismo nacional, al conseguir la presea de plata en la prueba de 800 metros.

La deportista de origen haitiano tuvo un destacado desempeño en la pista del Estadio Pascual Guerrero, donde luchó palmo a palmo por el oro, el que finalmente quedó en manos de la cubana Daily Cooper, mientras que el bronce fue para la mexicana Verónica Ángel Talamantes.

“Me sentí súper bien en la carrera. Si bien me estaban comentando que la pasada en los 400 fue lenta, salí a tirar, pero en cuanto a sensaciones me sentí bien, me sentí fuerte en los últimos metros para rematar para que la otra chica no me pasara y haber quedado tercera”, analizó la atleta de 21 años.

Asimismo, aprovechó de hacer un balance a su gran temporada. “En general, termino este 2021 contenta, con dos medallas internacionales, con récord nacional Sub 23, así que me voy contenta a Chile. Queda la 4×400 también, así que todavía no terminamos, pero estoy muy feliz de haber dado en la pista todo lo que tenía”, puntualizó, según consigna El Deportivo de La Tercera.

Berdine Castillo nació en Puerto Príncipe el 18 de marzo del año 2000 y vivía en un hogar, cuando el año 2005, el suboficial de la Fuerza Aérea de Chile, Mario Castillo, viajó a Haití, como parte de un contingente chileno en misión de paz y conoció a la ahora destacada atleta, tomando la decisión de traerla a Chile.

Iquique fue la primera ciudad chilena donde Berdine vivió, siendo la primera haitiana adoptada. Su madre es Patricia Lillo y tiene dos hermanas adoptivas, Macarena y Alejandra, junto a quienes ahora vive, desde el año 2014 en Santiago, donde ha destacado como una atleta de proyección.