Judo regional sigue marcando presencia y logrando medallas a nivel nacional

Resumen completo de la actuación de judocas de los clubes Hiroshima, Leones de Tarapacá y Maho, en el campeonato nacional federado

Trabajando en forma planificada y responsablemente, pese a la situación de emergencia sanitaria que se vive en el país, el judo regional sigue entregando triunfos a la Tierra de Campeones, como ocurrió recientemente, en el último torneo nacional federado que se disputó en la capital.

13 medallas de oro, 8 de plata y 7 de bronce, trajeron en sus maletas, los deportistas de los clubes Hiroshima y Leones de Tarapacá de Iquique, junto a los representantes del Club Maho de Alto Hospicio, todos quienes, representaron a la región en el certamen nacional.

Con medallas de oro, regresaron los siguientes deportistas: Sofía Chavez en sub 13; Benjamín Aguilar, Millaray Cárcamo y Fabián Ramos en sub 18; todos ellos del Club Hiroshima.

Del Club Maho de Alto Hospicio, lograron medalla de oro, los deportistas; Bianca Muñoz, Ian Jara y Amaya Muñoz en sub 13. En categoría sub 15, ganaron medallas de oro, los judocas; Stephania González y Patricio Urra, mientras que en sub 18, ganaron preseas doradas, los deportistas; Tatiana Gálvez, Paula Videla y José Valenzuela.

La restante medalla de oro, fue lograda por Ammy Martínez del Club Leones de Tarapacá, en categoría sub 15.

Las 8 medallas de plata, fueron ganadas por: Jesús Banegas en sub 13; Cristofer Lea en sub 15 y Martina Ibaceta en sub 18 y sub 21, todos ellos del Club Hiroshima. También ganaron medallas de plata, los judocas del Club Maho de Alto Hospicio; Millaray Muñoz en sub 13; Diana Saavedra y Karla Casas en sub 15 y Víctor Arévalo en sub 21.

Las medallas de bronce fueron conquistadas por; Josefina Fuentealba del Club Hiroshima en menos 70 kilos; Matías Fernández en sub 15, José Galleguillos y Luis Llancalahuen en sub 21, todos ellos del Club Maho de Alto Hospicio.

Del Club Leones de Tarapacá, también ganaron medallas de bronce, los judocas; Jesús León en sub 18 y Tatiana Gálvez y Paula Videla en sub 21.

Como jefe de delegación viajó Judith Rivera; jefe técnico Marco Soto Neira; técnicos José Quijada y Miguel Martínez; encargado de deportistas varones Carlos Urra y encargada deportistas damas Elisa Contreras.

Como encargado de seguridad viajó Francisco Muñoz y encargada de Primeros Auxilios, Carolina Castellanos.

La delegación regional integrada por un total de 30 deportistas, pudo estar presente en este torneo nacional, gracias al apoyo del Instituto Nacional del Deporte y el Programa Promesas Chile; Municipalidad de Iquique; Colegio Deportivo; Municipalidad de Alto Hospicio y dirigentes, socios y apoderados de los clubes Hiroshima, Leones de Tarapacá y Maho.