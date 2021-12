El balance Club Jenniffer MorenoGimanisa

By

Un año que deja más satisfacciones que sinsabores, se anota en el balance del club de gimnasia artística Jenniffer Moreno. Las actuaciones de sus alumnas en el Panamericano Junior de Cali y el Sudamericano Adulto de Argentina, son algunos logros 2022.

La entrenadora Jenniffer Moreno Barría, menciona que este año fue bastante complejo por cuanto solo después de Fiestas Patrias volvieron a ocupar las instalaciones del estadio Cavancha para retomar sesiones de práctica en los aparatos.

“El balance del año deja varias lecciones. Perseverancia y esfuerzo es algo que demostramos. Podíamos haber bajado los brazos pero dijimos vamos. Después de más de un año sin entrenar en la barra retornamos y tenemos nuestros talleres con clases gratuitas para niños y niñas desde los 8 a los 14 años, el trabajo con el grupo avanzado y nuestras seleccionadas. Agradecer al IND, Seremia del Deporte que siempre estuvieron apoyando y facilitando las instalaciones del CER (centro entrenamiento regional) para el trabajo de gimnastas y por supuesto al municipio por el espacio en el recinto de Cavancha que nos entrega para los talleres y entrenamientos del club”.

Agrega que es satisfactorio todo este periodo, por lo que se hizo y cómo se hizo. “entrenamos con pocos aparatos en pandemia, hubo mucha clase on line, usar la franja deportiva de las 7 am para cumplir la preparación, usar las barras de calistenia que están en la playa como barras de ejercicios, etc. Sumando a eso está el costo económico que esto significa, por lo cual el balance es satisfactorio al tener dos seleccionadas chilenas en competencias internacionales”.

Destaca la presencia de Martina Flores en el Sudamericano de la especialidad y los Primeros Juegos Panamericanos Juveniles y la clasificación de Elisa Hoffmann al Sudamericano Adulto de Argentina.

Menciona Jenniffer Moreno que tras su experiencia internacional Martina volvió motivada queriendo hacer rutinas de más dificultad. “El 2002 Martina pasará a la serie adulta, donde se encontrará con deportistas de amplia experiencia internacional y que esperan Santiago 2023 para retirarse de la actividad competitiva. En el caso de Elisa con 16 años ya está compitiendo en adulta era impensado. Esperamos que tenga buena actuación este fin de semana en Argentina. A las chicas les ha ido super y depende de cómo se motiven podrán lograr sus metas”.

Cuenta que Martina llegó a uno de los talleres gratuitos que imparten y asistía con ganas de pasarlo bien, entretenerse y hacer algo de ejercicio. “Al comienzo le daba mucho temor algunos ejercicios y al lograrlo le gustó la gimnasia al perder sus miedos”.

LA MEDALLISTA

Martina Flores obtuvo en el Sudamericano de Cochabamba medalla de bronce con el equipo chileno, logró que no se había alcanzado antes y que para ella reflejó todo el esfuerzo de un año intenso.

Hubo que entrenar en las condiciones que impuso la pandemia, en el primer y segundo control selectivo –que fueron on line- le fue mal, “en el presencial me fue súper, obtuve el puntaje más alto que he logrado en competencias. Eso permitió clasificar al Sudamericano y Panamericano. En Cochabamba quería ir a la final de viga. En Colombia esperaba tener una competencia mejor que en Bolivia y disfrutarlo, ese era el objetivo de Colombia. Ahora la meta es clasificar a los Panamericanos de Santiago 2023”.

Cuenta la medallista de bronce que sigue entrenando con miras a nuevos logros en su carrera deportiva

“Constante para entrenar# es la definición que tiene Patricio Moreno de su pupila Martina, el entrenador elogia que tras dos controles con resultado adverso para el ultimo mejoró la concentración y logró imponerse sacando un punto de ventaja a la segunda clasificada, “lo que en gimnasia no es algo habitual que se dé. Ello le dio los pasajes al Sudamericano y el Panamericano junior. Fue una actuación sobresaliente, primera vez que clasifican a la final por aparatos, en paralelas asimétrica quedó en quinto lugar. La mejor actuación de Chile en un Sudamericano había sido quinto lugar y ahora subieron al podio para recibir el bronce.