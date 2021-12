Programa de Actividad Física Cardiovascular mejora condiciones de vecinos

Es ejecutado por Departamento de Salud de la Municipalidad de Alto

Hospicio

Programa de Actividad Física Cardiovascular del Departamento de Salud de la

Municipalidad de Alto Hospicio, es destacado por usuarias que se reúnen en el Servicio

de Atención de Urgencia (SAPU) Pedro Pulgar.

La iniciativa que tiene como objetivo reducir la incidencia de eventos cardiovasculares

por medio de control, compensación de los factores de riesgo cardiovascular y mejorar

el control de personas que han tenido un evento cardiovascular, ha significado que

muchas usuarias de las comunas cambien su calidad de vida.

Así lo manifiestan las vecinas de la comuna que durante de lunes a viernes de 8.00 a

16.45 horas, se atienden en el SAPU Pedro Pulgar, para mejorar su condición física y

metabólica, donde se realiza un trabajo personalizado y de talleres.

Patricia Huerta, una de las usuarias del Programa de Salud, dijo que para ella ha sido una

muy bonita experiencia, ya que ha mejorado considerablemente su salud; hoy tiene una

alimentación más sana y balanceada. Además, con los ejercicios que le entrega el profesor

a cargo, ha alcanzado flexibilidad en sus movimientos, ejercicios que también practica en su

hogar, donde tiene el apoyo de toda su familia.

Dado los resultados de todo este proceso, invitó a más personas que tengan enfermedades

como la diabetes que ella padece, se acerquen a los consultorios de la Salud municipal,

para que mejoren su salud.

Asimismo, Solange Araya, se encuentra feliz por estar bajando su sobrepeso que logra con

constancia y esfuerzo, con apoyo del profesor a cargo del Programa de Actividad Física

Cardiovascular. “En un comienzo me era muy difícil bajar de peso, pero con la ayuda del

profesional a cargo, lo he ido logrando. Sus instrucciones han sido fundamentales para que

yo pueda superarme y pueda cumplir con la rutina de ejercicios. Sus conocimientos nos han

servido para cuidar nuestras espaldas y rodillas, sus indicaciones evitan que suframos algún

daño físico”, enfatizó.

Reiteró que tan bien le han hecho los talleres que trata de no faltar a ninguno. “Todos los

problemas que uno tiene se olvidan cuando uno asiste al Programa en el SAPU, ya que

también se interactúa con otros pacientes y todo se hace muy ameno. He cambiado mis

hábitos alimenticios y eso me ha ayudado muchísimo también”, agregó.

Por último, Carlos Cossio, profesor de educación física de la Red de Salud Primaria de Alto

Hospicio, a cargo del Programa de Vida Sana en la Atención Primaria, explicó que las

personas que participan de las actividades física y talleres para controlar el sobrepeso y

obesidad y con riesgo cardiovascular, como con enfermedades crónicas como la diabetes,

la hipertensión y la dislipidemia, evolucionan muy bien en su proceso de mejorar su

condición física y metabólica. Precisó que son como 30 personas las que se encuentran en

control activos las que integran los grupos de trabajo.