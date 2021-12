Poder Judicial firma de protocolo interinstitucional para “Protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados en el contexto de la migración”

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach, encabezó la ceremonia de firma de protocolo para la “Protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional”.

El documento nace de las gestiones encomendadas por el Pleno de la Corte Suprema en enero pasado al ministro Mario Carroza junto a diferentes instituciones relacionadas a la seguridad, infancia y migración. A la suscripción del Protocolo concurrieron – además del Poder Judicial- el ministerio de Justicia, la subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez; Carabineros y Unicef.

“Pasé la frontera a la una de la mañana” “Llegué a un refugio, ya me entiende, pasé la frontera a la una de la mañana, el frío me estaba matando, pero ahí estaba yo pasando (… ), gracias a Dios me encontré a los carabineros, que estaban patrullando por el sector y ahí ellos me llevaron a un refugio y (… ) en media hora tenía una abogada”. Este relato, de una adolescente venezolana no acompañada, de 17 años, fue citado por el presidente Silva al iniciar su discurso, explicando que el protocolo “posee la pretensión de ser un instrumento práctico y de aplicación efectiva”.

La autoridad destacó que el protocolo “tiene el valor de otorgar un marco de acción común para todas las instituciones hoy aquí presentes, aportando una verdadera orientación en la ejecución de las acciones que a cada una corresponde, según sus competencias (…) Junto a estas regulaciones, el protocolo también propone instrumentos muy concretos, como la Pauta de entrevista para ser utilizada por jueces y juezas en la audiencia inmediata, herramienta que espero sea de suma utilidad en el ejercicio del derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación de especial vulnerabilidad. En cuanto al proceso de elaboración de este protocolo, quisiera resaltar el hecho de que este instrumento ha sido confeccionado no solo a partir de los valiosos aportes y conocimientos de las y los profesionales que participan de esta Mesa Técnica Interinstitucional, sino que también en consideración de la opinión de los mismos niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados en el contexto de movilidad”.

El ministro Mario Carroza, por su parte, resaltó el trabajo conjunto realizado: “Vemos así que el Protocolo es el resultado de un trabajo colaborativo que refleja el compromiso de todos los aquí presentes con los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados en contexto de movilidad avanzando y con la protección integral de sus derechos; como asimismo denota un gran esfuerzo interinstitucional por brindar de herramientas a todos los actores que toman contacto con ellos, permitiendo de esta forma hacer efectivos sus derechos”.

Por último, el ministro (s) de Justicia, Sebastián Valenzuela, precisó que: “Como Estado tenemos el deber de garantizar la protección y efectividad de todos los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, para todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes que, sea cual sea la razón, se encuentren en nuestro país, sin importar su estatus migratorio. Para nosotros, no existen niños o niñas ilegales”.



El texto cuenta con siete capítulos, en que se establece un proceso respetuoso con los derechos humanos y la protección a la infancia. En él, se vela por los principios de no discriminación, protección integral del niño, niña o adolescente, reunión con su familia, primera acogida, derechos a no ser detenido, alojamiento, ser oído, entre otros.

El Poder Judicial se compromete a realizar una audiencia inmediata y dictar las medidas de protección y reunificación que den mayor protección al NNA que se encuentren en esta situación.