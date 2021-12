La democracia requiere de participación.

Ana María Tiemann D.

Secretaria Ministerial de Gobierno

Región de Tarapacá

Participación, palabra muy frecuentemente utilizada en el lenguaje político cotidiano; sin embargo, no siempre la consideramos en nuestra vida ciudadana.

Hay muchos significados de la palaba participación, pero he escogido uno que me hace mucho sentido a propósito del muy importante acto electoral de este próximo domingo 19 de diciembre 2021, nada más ni nada menos que la elección de quién será el Presidente de Chile por los próximos cuatro años. Tomar parte es el significado a que me refiero.

Tomar parte, ser parte de la construcción de la democracia, eso es a lo que deseo invitar este domingo. Ir a votar, cada uno por el candidato que mejor represente nuestras ideas, nuestros anhelos y esperanzas para que Chile sea un mejor país. Eso es la oportunidad que nos brinda una elección, porque sin nuestra participación no hay representatividad

Participación y representatividad, son pilares de la democracia que solo dependen de cada uno de nosotros. En nuestro querido país el voto es voluntario, Chile nos hace responsable a nosotros, como individuos libres, de hacer uso del derecho de elegir a nuestros representantes y en este caso en particular, nada menos que al Primer Mandatario de nuestra Nación.



Lamentablemente, hasta ahora, nuestra realidad nos expresa que la participación ciudadana electoral no supera el 50% de los votantes habilitados para sufragar. No podemos sentirnos orgullos de aquello, porque aquello significa que más de siete millones de electores no participan de las elecciones.

Los procesos electorales son fundamentales en la construcción y mantención de las democracias, no podemos restarnos a los actos en que se eligen los representantes, no podemos dejar que otros elijan por mí. Chile nos necesita a TODOS, nuestros representantes necesitan de apoyo y respaldo ciudadano. Nosotros, con nuestra participación los validaremos.

El domingo todos podremos votar seguros en estas condiciones de pandemia, cuidémonos entre todos. La Ley nos hace iguales, pero demos preferencia a los adultos mayores, mujeres embarazadas y discapacitados.

Confío que el domingo se transformará en una fiesta de la democracia y que como señaló el Presidente Piñera “el candidato que salga elegido deberá contribuir a la unidad de todos los chilenos”. Particularmente creo que el gran ganador será Chile y su democracia, la cual todos debemos cuidar y cimentarla con mucha participación.