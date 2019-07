En colaboración con Inacap y Sence:

Desarrollar las competencias laborales necesarias para un buen desempeño en el quehacer minero, es la gran oportunidad que entrega el Programa “Aprendices” de Collahuasi, iniciativa con que la compañía colabora en la formación de nuevas generaciones de trabajadores.

Motivar a los jóvenes entre 18 y 24 años a que realicen una carrera profesional en el área de la minería, es el propósito central del programa “Aprendices”, desarrollado por la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y ejecutado por el Área de Capacitación de la Sede Iquique de Inacap desde hace 10 años.

Tras siete meses de capacitación en materias teóricas y prácticas afines al desempeño en una faena minera, los 29 alumnos de la vigésima primera generación de egresados en el oficio de operador mina participaron de una ceremonia de certificación, que acredita su exitoso paso por esta instancia formativa.

El acto contó con la presencia de los ejecutivos de Collahuasi: Francisco Carvajal, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones; Marcos Márquez, Vicepresidente de Mina; Fernando Hernández, Vicepresidente de Recursos Humanos y Álvaro Fritz, Gerente de Desarrollo de Personas y Organización. Además, César Gavilán, Director de la Fundación Educacional Collahuasi; Carol Messen, ejecutiva de Collahuasi a cargo del programa; Alberto Chong, Gerente de Capacitación de la Sede Iquique Inacap y Sasha Fuentealba, delegado de Sence, organismo gubernamental que apoya la ejecución de este programa.











Según Francisco Carvajal, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Collahuasi, esta iniciativa impacta positivamente en los jóvenes de la región. “A través de esta alianza con Inacap y Sence, hemos formado nuevos trabajadores que van ingresando a nuestra compañía con un éxito absoluto. Todas nuestras nuevas dotaciones, especialmente aquellas que ingresan al Área Mina, son seleccionadas a partir del Programa Aprendices con resultados espectaculares en su desempeño profesional”, sostuvo.

Coincidiendo con estas aseveraciones, Marcos Márquez, Vicepresidente de Mina de Collahuasi, precisó que “este proyecto es interesante, puesto que capacita en un determinado oficio a personas que desean trabajar en minería y, además, brinda la oportunidad de integrarse a Collahuasi, una de las tres compañías mineras más importantes del mundo. Para estos jóvenes, Aprendices es una experiencia de aprendizaje y una gran contribución para su empleabilidad. Es una iniciativa que seguiremos impulsando”.

Por su parte, Alberto Chong, Gerente de Capacitación de la Sede Iquique de Inacap, destacó las implicancias del programa. “El convenio con Collahuasi se ha consolidado y tenemos el respaldo que las generaciones que hemos formado tienen una gran tasa de empleabilidad en esta compañía, que fluctúa entre un 70 y 90%. Estas cifras nos tienen muy contentos, pues es un reconocimiento a nuestros aprendizajes como entidad educadora. En estos 10 años, Collahuasi ha depositado su confianza en Inacap, considerando que hemos entregado más de 700 egresados durante todo este tiempo”, señaló.

HISTORIAS DE APRENDICES

Joel Rojas (23) es uno de los graduados del Programa “Aprendices” y reconoce que vivir esta experiencia se debió a que su familia tiene tradición minera. “Mis padres trabajan en minería, por lo que desde niño sentí un interés por la industria. Ser parte de esto me dio la posibilidad de capacitarme y aprender en terreno en la faena de Collahuasi, una compañía de renombre mundial. Estoy orgulloso de haber terminado con éxito cada una de las etapas del proceso, por lo agradezco todo el apoyo que se me ha dado en mi formación. Aprendices es un gran programa, que entrega las herramientas laborales necesarias para superarse en la vida”, afirmó.

Para Maylin Mamani (21), su participación fue enriquecedora. “Por mis logros y esfuerzo, hoy soy una operadora en entrenamiento en la compañía. Este programa es una buena oportunidad que da Collahuasi e Inacap a los jóvenes, para trabajar en el sector minero. No sé por qué, pero desde siempre me ha gustado la minería, por lo que quiero seguir creciendo y mejorando como operadora; y el Programa Aprendices me ha permitido hacerlo. Fue muy satisfactorio pasar de lo teórico a lo práctico en la faena de Collahuasi. Mi experiencia en terreno fue positiva, gracias a los profesores e instructores, quienes nos brindaron el material necesario para desenvolvernos bien en el rubro minero”, mencionó.

En la actualidad, esta generación de ex aprendices -que inició su proceso de capacitación en agosto del año pasado- ya está cumpliendo funciones como operador mina en Collahuasi, en modalidad de turnos con contrato a plazo fijo.