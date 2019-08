Se inscribieron en proceso de regularización y no han realizado el trámite que concluye en octubre

Un llamado a los cuatro mil 938 migrantes que se inscribieron en el proceso extraordinario de regularización y que hasta el viernes no han concurrido a la Gobernación Provincial de Iquique para obtener la visa temporaria, formuló el gobernador Álvaro Jofré, considerando que faltan 37 días hábiles para concluya la prórroga del proceso.

“Y no habrá más plazo”, dijo el gobernador quien reiteró que el martes 22 de octubre termina este proceso “y quienes no regularicen la situación migratoria serán expulsados del país. Por ello es importante que los más de cuatro mil extranjeros que no han finalizado con este trámite, lo hagan a la brevedad, aprovechando que en la gobernación realizan todo el trámite, es decir, registro en PDI y en el Registro Civil obtienen su carné de identidad”.

Jofré informó que de los 12 mil 294 migrantes que se inscribieron en la provincia de Iquique, solo 7.356 han terminado con el trámite, es decir, han obtenido la visa temporaria y su carné de identidad.

REGISTRO

Del total de migrantes que han estampado la visa, 3.118 son bolivianos; 1.576, peruanos; 949, cubanos; 607, colombianos; 345 venezolanos; 214, dominicanos; 179, ecuatorianos; 73, haitianos; 52,paraguayos; 18, argentinos; 17, chinos; 14, pakistaníes; 2, españoles; 2, hondureños; y un uruguayo, un mexicano, un turco y un costarricense.