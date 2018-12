Un total de 46 estudiantes del Aula Hospitalaria San Sebastián de Iquique recibieron sus licencias de Educación Básica y Media en una ceremonia que se realizó en el auditorio de Educación.

La actividad estuvo encabezada por el seremi de Educación, Natan Olivos, junto a la directora del establecimiento, Yocelin Cisternas y los docentes Evelin Pasten, profesora de Educación Básica, Andrea Coca, profesora diferencial y Solange Mora, coordinadora y profesora; además de estudiantes y padres y apoderados.

Para la docente Evelin Pasten este 2018 ha sido muy gratificante: “Es el segundo año que estoy en aula y es gratificante porque ayudamos a los niños, muchos de ellos nunca han ido a la escuela o llevan muchos años sin escuela, es enriquecedor porque nos volvemos como una familia. Además, este año aprendimos Braille para integrar a muchos niños que tendrán problemas de visión y Lengua de Señas porque tenemos apoderados con discapacidad auditiva y niños con síndrome de Down para quienes es más fácil comunicarse en Lengua de Señas. Queremos integrarlos a todos”.

Elias Reyes, pasó a 8vo año básico y compartió su alegría por este logro. “Me ha ido bien y me gusta. Lo que más me gusta es lenguaje. Estoy muy contento”; mientras que Sigrid Capote pasó a 1ro medio y destacó la buena convivencia “Lo que me gustó es que hay bastante respeto y nadie se molesta entre ellos, que no hay bullying en los demás colegios”.

El seremi de Educación, Natan Olivos destacó el logro académico, agradeció al equipo docente y elogió a padres y estudiantes. “Estamos contentos de recibirlos porque el Presidente Sebastián Piñera lo ha dicho ‘los niños primero’ y en esta tarea estamos empeñados como Gobierno. Quiero felicitar la labor del aula hospitalaria por las ganas y la alegría con la que trabajan, también felicitar a los apoderados por el esfuerzo que día a día ponen y que ha contribuido a ese logro y especialmente a los niños que son los grandes actores y que han dispuesto todo su esfuerzo y tesón para sortear este desafío”, acotó la autoridad.

El Aula Hospitalaria San Sebastián entrega educación a un total de 51 estudiantes que se encuentran internados o que reciben tratamiento médico en el Hospital Regional de Iquique o en sus casas. Estas unidades educativas cuentan con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación, reciben subvención estatal para financiar recursos profesionales y material didáctico y aplican en su labor pedagógica los ajustes que favorezcan la recuperación y la reincorporación de los estudiantes a sus escuelas de origen.