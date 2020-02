Iniciativa de la Dirección de SernamEG y ejecutada por los municipios de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica

Un total de cuatrocientos ochenta cupos para mujeres jefas de hogar de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica, se encuentran disponibles para postular en la región fue lo que informó el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Tarapacá.

El programa busca promover la autonomía económica, entregar herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y a oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. En la ciudad de Iquique hay 180 cupos, en Alto Hospicio 150, en Pozo Almonte 80 y en Pica 70.

Entre los requisitos se cuentan;

a) Mujeres Jefas de Hogar o Núcleo.

b) Tener entre 18 y 65 años de edad.

c) Ser económicamente activa.

d) De los quintiles I al III comprobados con la ficha de selección del programa.

e) Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el Programa.

f) No haber sido participante del Programa Mujeres Jefas de Hogar en los últimos 3 años.

g) Mujeres que hayan participado en Programa Mujer Emprende, no podrán acceder a Programa Mujeres Jefas de Hogar ni pueden participar simultáneamente.

Si eres trabajadora dependiente: Recibirás apoyos concretos para la búsqueda de empleo como conocimiento del mercado laboral, perfil laboral y elaboración de currículum, preparación de entrevista laboral, conocimiento sobre derechos laborales, etc.

Si eres trabajadora independiente: Recibirás apoyo práctico para elaborar planes de negocio, conocimiento sobre la red de apoyo al emprendimiento, postulación a fondos concursables, acceso a canales de comercialización, entre otros, etc.

Dentro de esta iniciativa se elabora un proyecto laboral para cada mujer, dependiendo su perfil y de la disponibilidad de cupos en la comuna, podrás optar a algunos de los siguientes apoyos: Capacitación en Oficios, Nivelación de Estudios, Cuidado Infantil, Alfabetización Digital y Atención Odontológica.

Las personas interesadas deben acercarse con su cédula de identidad a las oficinas comunales del Programa Mujeres Jefas de Hogar, ubicadas en las municipales de Iquique, Alto Hospicio y Pica, mientras que en Pozo Almonte en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), para que los equipos territoriales puedan guiar y orientar la respectiva postulación, además de precisar los documentos requeridos para obtener uno de los cupos.

DIRECCIONES

En el Municipio de Iquique ubicado en Serrano 132- Horario de Atención: 08:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes y el teléfono es 572-514628.

En la Dideco de la Municipalidad de Alto Hospicio, domiciliado en Avenida Ramón Pérez Opazo 3125 – Horario de Atención: 08:30 a 13:00 horas, de lunes a viernes, teléfonos: 572-583104 y al 572-583105.

En la Dideco de la Municipalidad de Pozo Almonte, en Marcelo Dragoni #111 – Horario de Atención: 8:30 a 17:30 horas de lunes a jueves y los viernes de 8:30 a 16:30 horas, teléfono: 572-407343

En Pica, dirígete a la oficina comunal de la Mujer ubicada en Blanco Encalada 223 – Horario de Atención: 8:30 a 17:30 horas de lunes a jueves y los viernes de 8:30 a 16:30 horas