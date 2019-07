Recibieron casi nueve millones para insumos agrícolas

Un total de $8.800.000 recibieron 88 usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP Tarapacá que se dedican a la agricultura, ganadería y artesanía en la comuna de Pica, quienes gracias al Fondo Único de Financiamiento (FUF) podrán adquirir insumos y materiales agrícolas y pecuarios.

La inversión corresponde a la entrega anual del FUF en su línea Capital de Operación, que INDAP ejecuta a través de su Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), en la mencionada comuna, gracias a un convenio entre INDAP y el municipio piqueño para apoyar el desarrollo local de la agricultura. Esto además permite contar con un equipo de profesionales extensionistas como agrónomos tanto en Pica como en el resto de las comunas rurales de Tarapacá.

El director regional (s) de INDAP Tarapacá, Iván Cerda Fuentelzar, afirmó que “con este incentivo apoyamos los sistemas productivos de nuestros usuarios, en respuesta a sus demandas y en base a los requerimientos por ellos expuestos en sus mesas de coordinación, instancia que promueve la asociatividad y la toma de decisiones de forma organizada”.

“Cada cheque que entregaremos hoy asciende a $100.000 para adquisiciones de insumos agrícolas y pecuarios, de los cuales 95% corresponde a este fondo único y el 5% es aporte de los usuarios”, mencionó Cerda Fuentelzar.

Anualmente, la institución que apoya el desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), entrega estos fondos a usuarios que residen en la provincia del Tamarugal. Este beneficio está destinado a financiar la adquisición de insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades agropecuarias y también incluye las conexas que realice cada beneficiario. Esto incluye la adquisición de fertilizantes, cintas de riego, maquinaria menor y también otros para las actividades de carácter grupal, como, por ejemplo, vacunas y antiparasitarios para el ganado, por nombrar algunas.

El seremi de Agricultura, Fernando Chiffelle Ruff, precisó que “INDAP Trabaja con el presupuesto 2019, para entregar un aporte y beneficiar a 88 agricultores, permitiéndoles decidir a través de las mesas agrícolas, de qué forma se invertirán los dineros, priorizando necesidades específicas, siendo una forma de incentivar la agricultura en los sectores más débiles. Esto se enmarca en el fuerte compromiso que mantiene el Presidente Sebastián Piñera con la Agricultura Familiar Campesina”.







Orlando Tello Leiva, agricultor de la localidad de Matilla comentó que una idea que tenía era comprar un andamio que le permitiera hacer el manejo de sus frutales de manera fácil y sobre todo más segura. “Uno siempre está podando con una sierra, normalmente arriba de una escalera, lo que implica que uno se puede caer y cortar un brazo o una pierna. En cambio si estoy sobre un andamio, ello me permite cubrir el 100% de la poda de maneja más simple, ya que estoy en un proceso de modernización donde busco rebajar la altura de mis árboles a no más de 2 metros”, argumentó agregando que otra idea que tiene es adquirir un equipo de bombeo auxiliar, pues actualmente cuenta con un moderno sistema de riego fotovoltaico, “pero si no hay sol, no hay riego. Creo que sumaré una parte más para ver si logro concretar ambas ideas”.