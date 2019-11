Detenciones ilegales e incautación de celulares sin orden judicial son parte de las irregularidades que han detectado desde la Asociación de Abogadas Feministas en recientes detenciones a manifestantes en Iquique y Alto Hospicio

Manifestando su preocupación por la gran cantidad de detenciones ilegales que se han declarado en los últimos días, a propósito de las manifestaciones, además de la incautación de celulares por parte de Fiscalía sin contar con la debida autorización del juez de garantía para ello, son parte de las acciones que han evidenciado en Iquique y Alto Hospicio las integrantes de la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM, desde que comenzaron las movilizaciones sociales, hace ya tres semanas.

En este contexto Camila Castillo directora regional de ABOFEM hizo un llamado a la ciudadanía a enviar sus denuncias vía mail a abofemtarapaca@gmail.com

con el fin de iniciar los procesos judiciales pertinentes contra todo hecho vulneratorio que sufran mujeres y personas LGBTIQ+

Según explicó la directora regional de la asociación el interés de la organización es velar por el respeto de los derechos humanos de quienes son detenidos en manifestaciones, a través de asesoría gratuita en las mismas comisarías. En ese marco, han oficiado como observadoras para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, en caso de requerirse alguna denuncia por violación de dichos derechos a las o los apresados.

IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

Por su parte Ana María Peralta, socia de la agrupación, indicó que en este proceso de acompañamiento han detectado que en numerosas aprehensiones -tanto en Iquique como Alto Hospicio- se han vulnerado los derechos de las personas detenidas y de las propias abogadas en el ejercicio de su profesión.

“En las comisarías hemos observado la vulneración de derechos de los detenidos y detenidas, en cuanto a que no se les están leyendo sus derechos o en el caso de ser menores de edad, no se les está poniendo a disposición de un adulto responsable como señala la ley, a lo que se suman las irregularidades en el proceso de constatación de lesiones, que se hacen de forma tardía o simplemente no se realizan”, señala Ana María Peralta.

Respecto de la vulneración de sus derechos en el ejercicio profesional, la representante de las abogadas feministas explicó que en las comisarías no disponen de forma pública del listado de detenidos, “por lo general dependemos de la voluntad del encargado de turno para la entrega de la información, además del impedimento de realizar las entrevistas con los detenidos en la forma que corresponde, es decir, de manera privada”.

Y respecto de las medidas en materia de orden público y seguridad anunciadas el pasado jueves 7 por el Presidente Piñera, que sancionan el saqueo y protegen a las policías, las representantes de ABOFEM las calificaron como “innecesarias jurídicamente hablando”, ya que –aseguran- con la legislación actual se cubre plenamente la persecución y condena de los hechos como saqueos y daño a la propiedad, entre otros. “Aquí el Gobierno debe ceder y avanzar en una Constitución que nos represente a todas y todos, mientras esto continúe, nosotras seguiremos al servicio de la comunidad para velar porque se respeten sus derechos humanos” concluyó Camila Castillo.