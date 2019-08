El abogado Enzo Morales quien fue conminado por la Corte de Apelaciones a retirar, en 24 horas, una publicación ofensiva contra el diputado Ramón Galleguillos que supuestamente publicó en su facebook.

Al respecto señaló textualmente que “ voy apelar a la Corte Suprema porque se me conmina a retirar una publicación de una cuenta de facebook, que se refiere a “el corrupto de Alto Hospicio”, no se menciona a ningún diputado en específico y se me atribuye a mi esa publicación”.

Aclaró que tiene 5 días para apelar de la medida impuesta por los tribunales superiores iquiqueños y precisó: “lo voy hacer porque no corresponde a nada que yo haya escrito”.

En tanto el diputado Galleguillos en su programa en Radio Super, ayer viernes, se refirió a este suceso, explicando que no entiende “porque el abogado Enzo Morales, que trabaja para el diputado Gutiérrez y su sueldo es pagado por el Congreso, me ataca permanentemente.”

A su vez el propio profesional de la justicia en el programa radial en Neura FM, donde habló con el diputado Hugo Gutiérrez, explicó que “ no entiendo porque el diputado Galleguillos se toma la palabra y dice que lo trato como el corrupto de Alto Hospicio si en la publicación del facebook no se da ningún nombre”.