Señor director:

En mi calidad de Pdte. Subgte. De la I. Corte de Apelaciones de Iquique, y debido al reportaje aparecido en su Diario El Longino, informo a la opinión pública que la sra. Gladys Bustamante y el sr. Carlos Frisch, han deducido en esta Corte tres (3) denuncias administrativas en contra del Conservador de Bienes Raíces y Minas de Pozo Almonte, don Enzo González, roles 10, 11, y 12, todas de 2019, que han sido desestimadas por no haberse constatado que el funcionario haya cometido falta o abuso de índole administrativa, decisiones de esta Corte que los reclamantes sra. Bustamante y sr. Frisch no apelaron, encontrándose archivadas.

Existen además otras dos (2) denuncias, roles 13-19 y 39-2019, deducidas en contra del ex Juez del Juzgado de Letras de Pozo Almonte, hoy Juez del Tribunal Oral Penal de Iquique, don Rodrigo Villar Bustamante, también rechazadas por el mismo motivo, resoluciones que tampoco fueron apeladas, encontrándose concluidas.

Obra otra denuncia, rol 70- 2019, dirigida en contra de esta Corte y presentada en nuestras dependencias, reclamo que aún no se ha tramitado por no haber cumplido la abogado de la parte reclamante la diligencia ordenada para su adecuado diligenciamiento.

Finalmente, la causa administrativa 80-2018, se ordenó investigar por el sr. Fiscal Judicial de esta Corte, don Jorge Araya, éste realizó su labor, se decretaron una serie de diligencias, y al proponer determinadas medidas no pudo revisarse la propuesta del sr. Fiscal por el Pleno de esta Corte, ya que el ministro sr. Rafael Corvalán se encuentra inhabilitado por haber emitido pronunciamiento sobre el fondo; el sr. Fiscal Judicial no puede integrar la Corte para ver la causa atendido su calidad de instructor de la investigación; el Ministro sr. Pedro Güiza se encuentra haciendo uso de feriado legal acumulado por 43 días, restando en consecuencia sólo dos ministros habilitados para la vista de la causa, la Pdte. Titular, sra. Marilyn Fredes y la suscrita, no habiendo quorum suficiente al tenor de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Orgánico de Tribunales, en relación con el inciso 2 del artículo 67 del mismo Código, razón por la cual se remitió a la Corte de Arica para su decisión.

Ministra Mónica Olivares Ojeda

Presidenta (s)

Corte de Apelaciones Iquique