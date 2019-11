Patricio Burg León, Director Regional de SERCOTEC:

Durante las últimas semanas, el comercio local se ha visto tremendamente afectado por actos vandálicos y saqueos, los que han generado una baja en las ventas de un 80%, sumado a la inestabilidad de los horarios para abir y cerrar sus locales, y a una carga emocional de estrés importante por parte de los emprendedores.

“Con profunda preocupación y desesperanza estamos viendo día a día, como los saqueos y actos vandálicos irracionales, están afectando la vida emocional y económica de cientos de medianos y pequeños emprendedores en nuestra ciudad”, precisó Patricio Burg León, director de Sercotec Tarapacá, luego de sostener diversos encuentros con los comerciantes quienes le manifestaron la angustia de ver afectada su fuente laboral que con tanto esfuerzo habían lograron sacar adelante.

Carrito de chocolates quemado

Locatarios afectados por saqueos

Locatarios protegiendo sus negocios

Uno de estos casos es el de Claudia Bermúdez, creadora de Chocoletto, un emprendimiento dedicado a la elaboración de chocolates desde el grano de cacao, sin aditivos, sin gluten y sin lactosa, especial para cientos de personas que sufren enfermedades como intolerancias alimentarias, alergias y diabéticos.

“Desde que comenzaron las protestas me vi afectada, ya que tengo dos hijos que no podía llevar al colegio y jardín debido a que se ecuentraban cerrados, por lo tanto, tenía que trabajar sola con ellos en casa, donde tengo mi sala de producción. Luego las bajas ventas y el jueves recien pasado, vándalos quemaron mi carrito con todos mis productos, que se encontraban en el Jumbo, ya que eramos cinco emprendimientos que vendíamos en las afueras del establecimiento. Ha sido terrible, estamos destrozados como familia. Tomamos la decisión de no producir más chocolate por un tiempo”, señaló Claudia.

Una situación parecida han vivido los locatarios de calle Vivar, quienes continuamente se ven afectados por desconocidos que intentan saquear sus locales luego de las protestas. “Desde hace un mes que pasamos las noches en nuestros locales, pero no durmiendo en casa como lo haría normalmente en mi hogar, sino cuidando y vigilando que delincuentes no ingresen a nuestros locales para saquear nuestros productos. Ha sido realmente agotador, no solo fisicamente sino que también emocionalmente. Estamos muy preocupados porque hemos vendido muy poco en relación a los meses anteriores a octubre y eso nos va a llevar a tomar desiciones complejas como la desvinculación de trabajadores. Ya hemos visto que el Gobierno está escuchando a la ciudadanía, entonces les pido por favor parar con estos hechos que solo perjudican a la clase media”, enfatizó Abraham Inostroza, presidente interino de la “Asociación Gremial de Locatarios de Calle Vivar”.

Medidas

“Desde que comenzó esta contingencia, hemos estado en terreno y reunidos con emprendedores y locatarios del centro de Iquique, como los de calle Vivar, Feria Vivar, Feria Persa, Terminal Agropecuario, Mercado Centenario, Mercadito Rústico, Jardín Bolívar, Casa Baquedano, empresarios de la Península, locatarios de Playa Brava, Barrio Baquedano Boulevard y distintos emprendedores que no son parte de asosciaciones gremiales ni tampoco usuarios de Sercotec”, enfatizó Burg León.

En ese contexto, Burg comentó que tanto Sercotec como los servicios públicos dependientes del Ministerio de Economía, han estado difundiendo las medidas que ha tomado el Gobierno para ir en apoyo de las Pymes.

“El programa “Elijo Pyme”, busca que micro, pequeños o medianos negocios que han sufrido daños materiales por actos de violencia o no ha podido abrir con normalidad, se registren de manera de acceder a dos tipos de herramientas: un subsidio y un apoyo en la conducción de un crédito blando en cualquier institución financiera con garantía del Estado. Los subsidios que serán otorgados van desde los $500 mil hasta los $4 millones de pesos, de acuerdo al daño material que haya constatado cada emprendedor durante el primer catastro realizado por el Ministerio de Economía entre el 24 y 31 de octubre, que en el caso de Tarapacá resultaron 42 pymes afectadas en relación a infraestructura, pérdida de mercadería, quema de maquinarias, quebrazón de vidrios, ventanas y visitrinas. El segundo catastro estará disponible hasta el lunes 25 de noviembre a las 12:00 horas”, indicó.

Agregó que los interesados deben inscribirse en www.elijopyme.cl o pueden ir a las oficinas de Sercotec Tarapacá, ubicadas en Bulnes 439. “Nuestros ejecutivos están asesorando y apoyando el proceso de postulación para el segundo catastro de “Elijo Pyme”, al igual que para el concurso “Impulsa Pyme”, de la Compañía Minera Collahuasi, en donde Corfo y Sercotec son parte del Consejo Público, para la coordinación de los aportes dispuestos por la empresa privada y que alcanzan un monto global de 2 mil millones de pesos. En este caso, las mipymes con pérdidas materiales, lucro cesante y falta de liquidez para solventar sus gastos generales podrán recibir un aporte de hasta 5 millones de pesos. Las postulaciones, las deben realizar en la web www.collahuasi.cl”.