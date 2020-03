A petición de las medidas que ha adoptado la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte instruidas por el alcalde Richard Godoy Aguirre dispuestas para la comunidad como el horario impuesto al comercio de 09:00 a 18:00 horas fue acogido por el rector del Santuario de La Tirana.





Desde (hoy) ayer, la iglesia del Santuario de la Virgen del Carmen de La Tirana, la Chinita, se adhiere al llamado de cerrar a las 18 horas. Además desde el sábado habrá una nueva disposición de las imágenes que no permitirán que ninguna persona pueda tener contacto para evitar el posible contagio a través de este acto.



Esto se logró a través de la metodología constante de trabajo comunitario instruido por parte del alcalde Richard Godoy Aguirre que agradeció el gesto de la Iglesia. Sabiendo la importancia del auxilio espiritual que asiste cuando hay dificultades como la que se enfrenta ante la pandemia del coronavirus (COVID 19)

Así mismo, se refuerza el llamado a las personas a no tocar superficies, a no tocar las imágenes de la Iglesia y así evitar cualquier riesgo de propagación de virus y/o enfermedades infecto contagiosas.