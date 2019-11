Fiscalizadores detectaron las mercancías en el puerto y avanzadas de la Región de Tarapacá.

Zapatillas, carteras, poleras, gorros, naipes, gomas de borrar y hasta vasos falsificados incautaron fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas en distintos procedimientos registrados en la región de Tarapacá.

El primer caso se registró en el puerto donde se detectaron 60 cajas de cartón con un total de 10.320 artículos, entre los que figuran tazones de loza con logos de la Champions League y equipos como Barcelona y Real Madrid, además de vasos plásticos con imágenes de Ben-10, Spiderman, Princesa Sofía, Cars, Frozen, Mickey Mouse, Dora la Exploradora y Minions, así como también gomas de borrar con personajes de los Avengers, vasos metálicos de Coca Cola y paraguas plásticos con figuras de Superman, Cars, Moana y My Little Pony. Todo tiene un valor aduanero de US$ 5.616,89

Carteras

Set

Sombrillas

Vasos

Posteriormente, en la avanzada El Loa se halló al interior de un camión que iba con destino a Santiago más de 800 productos nuevos, los cuales no fueron declarados y estaban mezclados con ropa usada a granel. En total se incautaron 108 pares de zapatillas de la marca Ginza de diferentes números y modelos, 92 pares de zapatillas animal print, 493 pares de sandalias de goma, 16 carteras Michael Kors, 6 carteras Coach, 3 carteras Ralph Lauren, 3 carteras Guess, 1 cartera Dolce Gabbana y 1 Zara, además de 78 sets de petos y bikinis de la marca Calvin Klein. El aforo estableció un valor aduanero de US$ 10.708,24.

En la misma avanzada intervinieron una encomienda que iba a Chañaral y no consignaba 56 unidades de gorros nuevos, con viseras, logos, colores y diseños de distintas marcas como Adidas, Nike, Caterpillar, Lacoste, Polo, Lacoste, Columbia, Harley Davidson y North Face, entre otros, con un valor aduanero de US$ 773,27.

En tanto, en la avanzada Quillagua y durante el control a buses y pasajeros, se seleccionó para una revisión especial el equipaje de un viajero, encontrando en uno de sus bolsos 279 poleras con imágenes y logos de distintas marcas, como Lacoste, Tommy Hilfiger, Burberry y Dolce Gabbana. El valor aduanero se calculó en US$3.842,08

El Director Regional de la Aduana de Iquique, Cristian Molina Silva, señaló que el valor aduanero supera los 17 millones de pesos y además del daño al comercio lícito y el engaño que sufren los consumidores, “estamos frente a productos que no cumplen con estándares y de los cuales se desconoce su composición. Esto es muy riesgoso, en especial si se trata de artículos destinados a menores de edad como el caso de los vasos y sombrillas”, sostuvo.