El 2019 fue considerado de muy positivo por los dirigentes de los clubes de adultos mayores de la comuna de Alto Hospicio, quienes destacaron la consecución de proyectos sociales del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, a través del apoyo de la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad de Alto Hospicio.

“Estamos felices por los resultados que hemos obtenido en el 2019, como organización social, tanto por los proyectos de desarrollo de la hidroponía como los alcanzados como Unión Comunal del Adulto Mayor. Con la colaboración del alcalde Patricio Ferreira y su equipo municipal hemos podido ir creciendo como institución; antes eran 12 los clubes que trabajaban con nosotros, ahora somos como 20”, aseveró Alicia Rojas, presidenta de la Unión Comunal “Fuerza Nortina” y presidenta de la Cooperativa de Hidroponía “Feliz Semilla” del sector de La Autoconstrucción.

Asimismo, destacó el apoyo de la seremía de Transportes que facilitó la entrega de un bus inclusivo para uso de los adultos mayores y personas con discapacidad. “Este medio de transporte que recién empezó a recorrer la comuna y región ha sido muy elogiado por las personas que por sus problemas físicos no podían subirse a un bus tradicional. Ahora mediante rampas se puede acceder con silla de ruedas sin problemas”, enfatizó.







Espera, reiteró, para el 2020 seguir consolidándose como Unión Comunal para seguir beneficiando a las personas mayores que requieren de mayor atención de la sociedad. Sus expectativas son superar el 90 por ciento de los proyectos logrados en el 2019.

En tanto, Violeta Allende, presidenta del club adulto mayor “Corazón de Jesús” del sector Santa Rosa, dijo que aunque este 2019 no concretaron adjudicación de proyectos sociales, como lo hicieron el 2018, igual fue bueno porque pudieron reorganizarse los 15 socios que participan del club. “Tenemos fe que este 2020 volveremos a aumentar el número de personas que colaboren con nuestro club, y a ser beneficiados con proyectos como los de equipamiento y artículos para funcionar. No tenemos sede y ocupamos transitoriamente la sede de la junta vecinal de Santa Rosa. Uno de nuestros sueños es poder concretar un local para así no estar incomodando a otros vecinos, y a la vez no estar trasladando nuestro mobiliario cuando tenemos un encuentro entre los socios”, afirmó.

Por su parte, Angie Calderón, presidenta del club adulto mayor “Pioneros del Desierto” de la Villa Santa Rosa, indicó que su agrupación ha recibido el apoyo constante del equipo municipal encabezado por la encargada de la Oficina del Adulto Mayor Claudia Mellado y de la Unión Comunal, Alicia Rojas. “Como este 2019, no postulamos a proyectos igual tuvimos la colaboración del municipio con sus buses municipales para viajar a Tacna y Pica. El alcalde Patricio Ferreira cuenta con un excelente grupo humano con vocación de servicio que van a terreno. Además, junto al municipio recibimos el apoyo de los profesionales de “Servicio País”, quienes fueron muy valiosos en concretar nuestros objetivos”, aseguró. Sostuvo que para el 2020, si postularán a proyectos SENAMA con el apoyo de la Oficina del Adulto Mayor que beneficien a sus socios.

Por último, Claudio Gutiérrez, presidente del club adulto mayor “Espíritu Joven” del sector Parque Oriente que comprenden alrededor de 30 socios y Consejero Regional de SENAMA, coincidió en lo dicho por sus pares, en el apoyo constante del jefe comunal, que a través de su equipo de profesionales de la Oficina del Adulto Mayor han podido acceder y a adjudicar proyectos como de viajes y el que lograron este 2019, respecto a recursos de equipamiento para su agrupación. “Nos compramos televisor, equipos de música, karaoke, refrigerador y mobiliario que nos permite realizar en mejores condiciones nuestras reuniones en la sede que nos prestan los vecinos de la junta vecinal “Nancy Castro” de Monte Los Olivos con Los jacintos. A pesar que no tenemos un lugar propio, esperamos que este 2020, podamos seguir funcionando en el mismo lugar, pero aspirando a tener en un corto plazo nuestra propia sede”, finalizó.

Cabe señalar, que gran parte de las agrupaciones de Adulto Mayor de la comuna, no cuentan con sede para realizar sus actividades, situación que ha comprendido la autoridad comunal, y según información de los propios vecinos y del municipio, se está viendo la posibilidad futura de contar con un gran Centro comunal del adulto mayor en donde todos se reúnan y cuenten con todas las facilidades y equipamiento que ellos requieren para funcionar.