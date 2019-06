Participa en Mercado Campesino en Zofri este 28 y 29

En un grupo cohesionado de agroproductores se ha transformado el Mercado Campesino, que funciona con el apoyo del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y que mensualmente se instala en diferentes lugares de Iquique para promover y ofertar los productos de la Agricultura Familiar Campesina de Tarapacá.

Productores de quinua, espumantes, mieles, frutas, hortalizas y una variada oferta gastronómica llegan desde Huara, Camiña, Pozo Almonte, Colchane y Pica para dar a conocer la agricultura, en gran parte ancestral, que desarrollan lo más de mis usuarios que INDAP respalda, a través de programas y proyectos con lo que colaboran para que su calidad de vida en el mundo rural mejore.

Una participante del Mercado Campesino que se ha ganado el favoritismo de quienes visitan regularmente esta instancia es María Vilca, quien reside en Pozo Almonte, la capital regional de la provincia del Tamarugal.









María participa de forma regular con su tradicional carrito, donde vende quinua con huesillo, una variante de la tradicional preparación con mote, que por cierto también vende, pero que no es tan solicitada como la que casualmente hizo un día, mientras preparaba almuerzo para su familia. “Se me olvidó echarle sal a la quínoa graneada, y cuando la serví, mi esposo me miró y dijo: ¿qué le pasó a esta quínoa?, ¡no tiene sal! Justo una de mis hijas estaba comiendo mote con huesillos y echó un poco del grano dentro de su vaso. Al probarla dijo que estaba súper rica, la probamos todos y nos gustó. Así nació, pero por error o casualidad fue un buen descubrimiento”, asegura María.

Casi todas las veces que María participa en un Mercado Campesino, vende toda la producción y no solo de este innovador brebaje, sino también de huevos de más de 600 gallinas libres, que tiene en su chacra. Eso es parte del trabajo que al igual que otras mujeres rurales, produce al interior de la región junto a sus familias.

Ella y otros agricultores se instalarán en la Explanada de Zofri Autos este viernes 28 y sábado 29 de junio, de 11:00 a 18:00 horas, oportunidad en la que también sortearán un canasto familiar.