Autoridades anunciaron cordón sanitario desde el 1 de julio

Ayer se anunció la implementación de un cordón sanitario en el poblado de La Tirana, desde el 1 al 20 de julio, para evitar la llegada de peregrinos a saludar a la Virgen del Carmen con motivo de su festividad del 16 de julio.

El anuncio lo realizó ayer el intendente regional Miguel Angel Quezada, acompañado por el Obispo de Iquique Guillermo Vera, el Seremi de Salud Manuel Fernández y el JEDENA Tarapacá vicealmirante Yerko Marcic.

El intendente Miguel Ángel Quezada dijo que se ha venido trabajando tanto con la autoridad eclesiástica, como sanitaria y de control de seguridad y de los bailes religiosos; para evitar aglomeraciones en este encuentro con la fe y ver cómo nos encontramos en materia de salud para evitar un rebrote de Covid y se debió tomar una decisión como la de implementar un cordón sanitario durante 20 días.

En ese plano llamó a vivir la fe sin salir de casa, sin desplazarse al poblado y en modo On line.

“Buscaremos todas las fórmulas posibles para que pueblo de La Tirana viva y conviva con los que son habitantes permanentes. Agradecer al alcalde de Pozo Almonte, Richard Godot que ha dispuesto todos los servicios del municipio para atender a la comunidad de La Tirana y que los residentes no sufran con la llegada masiva de fieles y turistas. Por eso solicitamos muy sentidamente, que vivan la fe en sus hogares, que no se desplacen de otras regiones a nuestra zona. Estamos coordinando con los intendentes de la macrozona norte para evitar flujo de personas que no podrán ingresar al pueblo en julio. Eso significa pensar en la salud de cada chileno y chilena y en especial los tarapaqueños”.

Seremi de salud,

Respecto a la medida restrictiva, Manuel Fernández, señaló que ha sido la decisión más difícil que como colectivo de autoridades han debido tomar, el no realizar la festividad de la Virgen. “Pero hoy la situación particular de nuestra región nos hace mantener la medida. Se ha solicitado al nivel central que desde el 1° al 20 de julio en la localidad de La Tirana se establezca un cordón sanitario para evitar el ingreso de personas que no son residentes del lugar y pueden originar un marco de inseguridad para ellos y sobre todo para los habitantes del poblado”.

Dijo el Seremi de Salud que la llegada a Chile de la nueva variante Delta, tiene mayor agresividad y trasmisibilidad afectando a grupos etarios menores, motiva que el país debe cerrarse a tener brotes

“Por esa razón en los próximos días se emitirá la resolución sanitaria para la festividad religiosa, así le pedimos a la gente que no insistan en llegar al poblado, solo residentes, de tal manera de consolidar la mejoría que Tarapacá tiene en incidencia. La región no soportaría una nueva ola de casos. Debemos pensar de la perspectiva social y comunitaria de evitar movilidad innecesaria”.

OBISPADO

Respecto a cómo asume el Obispado la suspensión por segundo año consecutivo de la festividad de la Carmelita, monseñor Guillermo Vera agradeció la disposición de todos los actores que buscan lo mejor para la comunidad y evitar los contagios.

“Cada año esta fecha queridos peregrinos y peregrinas nos disponemos a celebrar a la Virgen del Carmen en el Tamarugal. Estamos viviendo tiempo especiales, que todos hemos tratado de vivir con dolor y responsabilidad. Añoramos volver al santuario de La Tirana, pero las condiciones hoy no lo permiten. La invitación es a cuidarnos, ser responsables, cuidar nuestra salud y la de los demás. Que esta obediencia sea nuestro homenaje al Señor y la Virgen, ella es madre y quiere ver bien a sus hijos e hijas”.

Monseñor también agradeció a los bailes religiosos que con responsabilidad dijeron: “este año no subiremos a La Tirana, este año lo asumiremos con dolor y esperanza. Esta fiesta será rezando, participando de los actos religiosos mediante los medios de comunicación. Al igual que los bailes religiosos, peregrinos los invito a vivirlo de la misma manera. Subir al santuario es atrayente para cada uno de nosotros, pero el santuario más bonito eres tu mismo en esa relación profunda con el Señor, con la Virgen, en la intimidad de tu hogar”.

Llamó el pastor de la Iglesia Católica a vivir la fiesta con espíritu de familia en casa, evitando aglomeraciones en la ciudad o donde sea, para cuidarse y tener esperanza de salir de la pandemia siendo responsables.

“Tendremos una fiesta distinta, pero con no menos intensidad, con no menos fe y que sea ésta como se va promocionando, la gran fiesta de la añoranza y gran fiesta de la confianza que venceremos la pandemia y pronto nos encontraremos con la Carmelita en su santuario”.