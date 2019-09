21 deportistas de la comuna participarán del VI Torneo Internacional

Aixa Catalán, la promesa del tiro con arco de Alto Hospicio y del país, encabeza la comitiva de 21 deportistas que viajan a representar a la comuna a la ciudad de Arica, donde participarán en el VI Torneo Internacional de Tiro con Arco Arica 2019.

El técnico de la delegación hospiciana Carlos Soto, dijo que el evento que se desarrollará del 19 al 22 de septiembre próximo en el Estadio Carlos Ditborn, de la vecina ciudad, intervendrán Federaciones afiliadas a World Archery (WA), clubes de Tiro con Arco federados en su país de origen para distancias oficiales, clubes de Tiro con Arco federados o no en su país de origen para distancias no oficiales. Además no hay límites de participantes por club y 1 entrenador certificado por cada tres deportistas máximo.









Precisó que la joven deportista Aixa, intervendrá en la competencia de modalidad Arco Recurvo en la categoría cadete en distancia de 60 metros, y en Arco Compuesto en 50 metros.

También la delegación hospiciana que viaja con deportistas en situación de discapacidad para competir en la categoría Inclusivo (personas con discapacidad intelectual o sensorial), está compuesta por menores de 8 años hasta 16 años de edad, que se enfrentarán a deportistas venidos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Como el campeonato pretende fomentar las relaciones de amistad y fraternidad entre los deportistas, se realizará una competencia por equipos en distancias oficiales y no oficiales, infantil A e Infantil B, Instintivo y Cadetes, juveniles, open, master recurvo y compuesto.

El trabajo que viene realizando el entrenador Carlos Olivares, el ex técnico nacional del Tiro con Arco, y formador de los últimos campeones de Chile y representantes Olímpicos, Denis Lamonde y Ricardo Soto, con la número 1 de la categoría cadetes a nivel Nacional, Aixa Catalán, está dando sus frutos con el esfuerzo y dedicación que le está imprimiendo la joven atleta.

Este evento, recordó Olivares, son un apronte para el mes de octubre donde Aixa participará en el III Ranking Nacional y también para el Pre clasificatorio Federado del 2020. El desafío mayor que tiene su pupila, indicó es trabajar para el clasificatorio juvenil de los Juegos Olímpicos 2021, cuando ya cumpla los 16 años de edad. Y si todo marcha acorde a la planificación está la meta de llegar a los Panamericanos del 2023.

Por otra parte, el técnico de la representación de Alto Hospicio, hizo extensivo el agradecimiento al alcalde Patricio Ferreira y su equipo de profesionales del Departamento de Deportes por su incondicional apoyo a desarrollar la disciplina del Tiro con Arco en la comuna y, ahora último, por facilitarles el transporte del bus municipal para que viajen a la ciudad de Arica.