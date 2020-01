Junto con comentarnos acerca del desarrollo de los tres ejes expuestos durante la campaña en su actual gestión, el nuevo rector de UNAP señaló a Diario El Longino que una política de puertas abiertas donde prime el buen trato, la valorización del capital humano al interior de esta casa de estudios superiores y el fortalecimiento de la relación con la comunidad universitaria y regional, marcarán su gestión los próximos cuatro años.

Nueve días han pasado desde que Alberto Martínez Quezada asumió como nuevo rector de la Universidad Arturo Prat, rol que cumplirá hasta el año 2023. De profesión ingeniero civil, el actual consejero regional, se convirtió en el primer rector egresado y titulado de esta casa de estudios, situación que lo tiene orgulloso de aquello.

Junto con comentarnos acerca del desarrollo de los tres ejes expuestos durante la campaña en su actual gestión, que finalmente tras un intento hace cuatro años atrás, le valieron el cargo a la recién asumida autoridad académica, el nuevo rector de UNAP señaló a Diario El Longino que una política de puertas abiertas donde prime el buen trato, la valorización del capital humano al interior de esta casa de estudios superiores y el fortalecimiento de la relación con la comunidad universitaria y regional, marcarán su gestión los próximos cuatro años.

Finalmente se refirió al tema PSU y al futuro de esta herramienta de selección universitaria, la cual se encuentra en el ojo del huracán por estos días.





-Está contento…

“Estoy feliz, muy motivado a pesar de que el desafío de poder levantar y llevar adelante a nuestra universidad es grande. Me motiva ser el primer rector egresado y titulado de esta universidad, por lo tanto, tengo un cariño especial y motivación para enfrentar cualquier desafío que tenga nuestra universidad para posicionarse como la universidad pública de nuestra región”.

–Tras su segundo intento por llegar a la rectoría de la UNAP, finalmente se dio, cómo describiría su llegada al cargo en estos primeros ocho días de gestión.

“La gente está expectante por cual es la forma de hacer universidad y eso es lo que a nosotros nos motiva. Estos días han pasado volando producto de una serie de actividades. Existen muchas personas de la comunidad que quieren hacer cosas con la universidad y al interior de la institución también hay mucha expectativa a los cambios que se pueden generar en la nueva oportunidad de cómo construir esta nueva universidad que nosotros de alguna u otra manera propusimos en nuestra campaña”.

-Cuáles son esos ejes por desarrollar.

Son tres ejes muy importantes, el primero tiene que ver con nuestro personal, nuestras académicas, académicos, administrativos y administrativas, nosotros necesitamos que la gente esté trabajando tranquila, con una estabilidad laboral –planta administrativa e igualdad en el acceso a oportunidades remunerativas-, que no existan favoritismos. Que la gente sienta que hay una equidad. En segundo tiene que ver con los estudiantes. Yo fui dirigente durante la década de los ochenta y en el año noventa salí electo –para asumir al año siguiente- presidente de la Federación de Estudiantes, por lo tanto, tengo una sensibilidad especial, así como varios de los miembros del equipo directivo, respecto a la relación que tiene que ver con los estudiantes. Los jóvenes como en toda la historia de nuestro país piden cosas que no son descabelladas, sino cosas que tienen alguna razón de ser y debemos tener los espacios de conversación necesaria para que podamos abordar las soluciones a esas necesidades que puedan tener, antes de que se transformen en un problema. Creo que esa es la forma de trabajar con los y las estudiantes. Queremos fortalecer el concepto de alma mater y una vez que ellos sean profesionales se sientan orgullosos de su universidad. El tercer eje busca que la UNAP ocupe el sitial que realmente se merece; en ese sentido tenemos un gran capital humano en todas las áreas y eso debe trascender. Que la gente se siente orgullosa de nuestra Casa de Estudios”.

-Pudo reunirse con la directiva de la FEUNAP tras asumir el cargo.

“Hay una mesa que representa a las y los estudiantes con los cuales yo me he reunido en tres oportunidades con ellos, antes de asumir, cuando supimos los resultados, me reuní por cerca de dos horas y media con ellos para contarles cuál es nuestra mirada de universidad que trataremos construir entre todos y para nosotros era importante la participación de ellos y que íbamos a ir construyendo confianzas. Esto no se logra de un día para otro, sino que con hechos, gestos y señales vamos a ir construyendo esa confianza que no existe hoy día con los jóvenes”.

-En el tema financiero, cómo encontró las arcas de la universidad…

“Con bastante preocupación, es una situación que ya la gente maneja respecto al déficit que nosotros tenemos y es una labor bastante compleja. Qué va a significar eso, va a significar que primero tendremos que diversificar las fuentes de ingreso, optimizar nuestros gastos y además pedir el apoyo externo, que la comunidad también haga un aporte a nuestra universidad y para eso nosotros como universidad tenemos que posicionar a nuestra universidad, como una casa de estudios pública que esté al servicio de su comunidad y que la gente se sienta orgullosa. Nosotros no vemos a las otras universidades como competencia, sino como un aliado estratégico. Tenemos en lo particular una excelente relación con la gente de Inacap, Santo Tomás, Universidad de Tarapacá y creo que esa es la forma en que nosotros podamos potenciarnos. Nuestra universidad está en otras regiones –Arica y Parinacota, Antofagasta, Calama, Santiago, Victoria- y ahí también hay otras universidades públicas regionales y nosotros respetamos ese rol que ellos tienen que jugar. En Victoria se da la particularidad de que en la Provincia de Malleco, nuestra marca UNAP es muy valorada y querida, desde las autoridades municipales como las parlamentarias. Aquí en Tarapacá nosotros tenemos la obligación de jugar un rol protagónico en nuestra sociedad, la forma de hacer universidad son aquellas”.

-Definió el equipo para poner en marcha este programa

“Sí. Ayer lo presenté ante la junta directiva y van a estar asumiendo en los próximos días debido a todo este tema burocrático que hay que cumplir, firmas, nombramientos, decretos y toma de razones correspondientes”.

-…y con el Consejo Académico para definir el tema de seguir siendo o no consejero regional.

“Todavía no hemos tenido reunión de Consejo Académico. Uno cuando asume ciertos cargos tiene también responsabilidad por la gente que votó por uno. Mis aspiraciones y la autocrítica me llevaron a ser candidato a consejero regional porque creo que la universidad tiene que tener un rol más activo en la sociedad y desde esa autocrítica salgo de mi zona de confort para postular a ser consejero regional y jugar un rol protagónico como universidad dentro del Consejo Regional, eso para mí ha sido una experiencia enriquecedora, he aprendido bastante y valorar a los consejeros regionales. Ellos –el pleno del consejo- me han pedido que yo no dejara de ser consejero regional y que es un orgullo que el rector de la universidad pública regional esté sentado con ellos. También tengo que obviamente consultar si cuento con el apoyo para aquello a la gente de mi universidad que es el Consejo Académico y la Junta Directiva y que no sea solo una decisión individual”.

-La PSU debería seguir siendo una herramienta de selección universitaria. Qué opina usted al respecto.

“Es claro que la PSU históricamente está cuestionada. Creo que hay que construirla entre todos, mi forma de construir país es escuchando la opinión de todos y por lo tanto creo que efectivamente ese mecanismo se tiene que modificar y generar un mecanismo más justo por las diferentes vías de formación y oportunidad que tienen los jóvenes hoy en día y que tienen apunten directamente a sus capacidades, intereses y motivaciones. Entendiendo además que la carrera profesional no es la única vía, hay carreras técnicas y que nuestro país tiene mucho que aprender todavía sobre esa temática, que los técnicos en otros países son realmente relevantes para el desarrollo de un país”.