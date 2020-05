Un total de 150 escolares se verán beneficiados con esta medida que busca reforzar su aprendizaje.

Sebastián y Abel, de primero y segundo básico, de la Escuela unidocente de Enquelga recibieron materiales de estudio de parte del municipio de Colchane. Entrega que se realizará a 150 escolares que componen la matrícula de la comuna y que se encuentran en Cariquima, Mauque, Pisiga Choque y Colchane, inversión que bordea los $8.500.000 y que están en el marco de la subvención Escolar Preferencial (SEP).

Los estudiantes, junto a sus apoderados, recibieron el aporte de manos del alcalde de la comuna Javier García Choque de mochilas y maletines que portaban el material educativo, el cual es diferente según el ciclo que cada alumno curse.

El Alcalde, Javier García Choque, declaró que es prioridad para el municipio la inversión en educación en la comuna, “es un beneficio que tiene objetivo mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos, tanto en las escuelas unidocentes, como en el Liceo Técnico Profesional de Colchane. Las familias, en este escenario de pandemia con mayor razón necesitan de este apoyo para sus hijos. Además, en nuestra comuna no existen librerías y somos una de las más vulnerables, por ello ayudamos a las familias que no pueden conseguir estos materiales”.

Así también lo dio a entender el jefe del Departamento de Educación de Administración Municipal (DAEM) de Colchane Cristian Cazenave Alarcón, “La entrega se realiza a estudiantes prioritarios de la comuna en el marco de la subvención escolar preferencial. La ilustre Municipalidad de Colchane en la gestión de nuestro alcalde Javier García, ha querido entregar estos materiales educativos para que los niños puedan desarrollar sus actividades durante el año escolar con todos los implementos necesarios para poder responder a las exigencias que plantea el nuevo currículo escolar.

Estudio

Juan Mollo Condori, profesor encargado de la escuela de Enquelga asegura que el material es un gran espaldarazo para la educación de sus alumnos, “La entrega de estos materiales son muy beneficios para los niños, porque trabajarán con estos materiales en toda la metodología de aprendizaje que haré con ellos. Si bien esta escuela tiene dos niños ellos necesitan los materiales educativos, ya que en la localidad y en la comuna es difícil encontrarlos, por lo que la entrega realizada por la IM de Colchane es muy beneficiosa para trabajar desde ya”.

María Mamani Flores, es madre de Abel y dijo que no siempre puede comprar los útiles, “es muy bueno porque no alcanzamos a compra los útiles completos, por lo que esta ayuda nos pone muy contentos. A veces me faltan las cosas y aquí voy a poder tener los materiales, voy a trabajar con mi hijo las tareas de mejor manera y sin que me falten materiales”.

Pretonila Vilches Challapa, declaró estar muy agradecida por el aporte del municipio, “Este aporte es muy bueno se agradece, aquí no es fácil bajar a Iquique y comprar. Voy a trabajar con mi hijo en su educación con las guías que le entrega el profesor para que trabaje, eso es muy importante”.