Alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy informó que desde ahora se establece cuarentena comunal autogestionada, que implica habilitar tres barreras en diferentes puntos, como el ‘baipás’ y acceso al poblado de La Tirana.

“La prioridad es la gente, la salud de la gente”, dijo el jefe comunal pocino.

Godoy justificó su medida ya que “hay mucha gente que se está yendo de Arica e Iquique a La Tirana, lo que está produciendo problemas de logística al municipio con la demanda de agua potable rural. La gente no ha asumido la responsabilidad de quedarse en casa”, explicó.

CIERRE

Indicó que “si el Gobierno no ha tomado las acciones correspondientes para resguardar y frenar la circulación de las personas, los controles sanitarios los ha puesto en algunos lugares. Como municipio pondremos tres barreras que son los accesos a Pozo Almonte Norte – Sur, los vehículos van a tener que circular por el ‘baipás’, se va a cerrar el acceso a La Tirana”.

Agregó el alcalde Godoy que “si no tomamos las medidas nosotros, no sabemos quién lo hará le he mandado la información al general y al intendente y asumiré la responsabilidad si esto no está dentro de jurisprudencia sobre este punto”.