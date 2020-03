Para coordinar acciones en estado de excepción por 90 días

Alcalde Patricio Ferreira se reunió con el Intendente Miguel Ángel Quezada, el Gobernador Provincial de Iquique, Alvaro Jofré, el jefe de la Defensa Nacional en la zona, general Guillermo Paiva y el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, para coordinar los detalles comunales en el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por 90 días decretado por el Presidente de la República, para enfrentar la crisis que está afectando en todo el territorio el Coronavirus, COVID-16.

El edil en la oportunidad solicitó a las autoridades de Gobierno considerar el petitorio que presentó junto a los concejales, para mitigar los efectos de la enfermedad que va en aumento en el país. Entre los detalles que hizo énfasis el jefe comunal destacó el aislamiento regional por noventa días y la prórroga en el cobro de los servicios básicos para las familias de Alto Hospicio.

También solicitó apoyo a las Fuerzas Armadas en la repartición del suministro del agua a las tomas y campamentos de la comuna, a través de los camiones aljibes que cuenta esa Institución de Gobierno, entre otras medidas.

Estas acciones impulsadas por el alcalde Ferreira y Cuerpo de Concejales, por un lado contribuirán a que la gente no salga de sus casas y así evite la propagación del contagio, y por otra a ayudarles a sortear la compleja situación por los ingresos que muchas personas no percibirán por no salir a trabajar, ya que las tiendas comerciales y otros locales cerraron sus puertas o se encuentran operando en un 50 por ciento de su capacidad.