Haciendo honor al refrán No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, el alcalde reelecto de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, llegó hasta el sector “La Punta” de Playa Cavancha para cumplir el desafío propuesto por nuestro doble campeón mundial de bodyboard, Yoshua Toledo, de lanzarse al mar y correr algunas olas junto a él, en caso de ser elegido nuevamente como jefe comunal.



“En campaña me reuní con el dirigente Jorge Mix, a quien agradezco su permanente apoyo, y con Yoshua para conversar sobre la importancia de seguir potenciando aquellos deportes como el bodyboard que son cada vez más populares, incentivan a las y los jóvenes a realizar actividad física y sirven para impulsar la actividad turística en la comuna. En ese momento, es que Yoshua me sorprende con este desafío que acepté y hoy vine a cumplir”, dijo Soria Macchiavello.



Tomando todas las medidas de seguridad sanitarias pertinentes y dentro de la Franja Horaria Deportiva, el alcalde de Iquique siguió todo el proceso que corresponde antes de entrar al mar: Ponerse un traje acorde, realizar un calentamiento físico adecuado y seguir las instrucciones de Yoshua Toledo de cómo actuar una vez dentro del agua.





“Valoro que el alcalde haya aceptado mi desafío y que lo haya cumplido de muy buena forma. Espero que este sea el comienzo de un nuevo impulso al bodyboard y otros deportes acuáticos en Iquique y sirva para que volvamos a ser sede de eventos de nivel nacional y mundial”, dijo Toledo.



Recordemos que, siendo concejal y luego alcalde, Soria Macchiavello apoyó con fuerza la traída a Iquique de eventos como el ISA World Bodyboard Championship, en el que Toledo resultó campeón en 2 oportunidades; el Bellavista Bodyboard Pro y encabezó las gestiones para que el Héroes de Mayo fuera una fecha del circuito mundial de la World Surf League, evento en el que dio un ejemplo de equidad al mundo deportivo al igualar los premios en dinero para las categorías de damas y varones.



Al salir del mar, una vez superada la prueba, fue Soria Macchiavello quien planteó un desafío, esta vez, al candidato a la Gobernación Regional de Tarapacá, Marco Pérez Barría: “A nuestro próximo gobernador lo desafío a un partido de básquetbol en la cancha del Parque Playa Brava. Espero verlo por allá”, afirmó optimista.