El alcalde además se reunió con el senador por Tarapacá, Jorge Soria Quiroga, a quién le hizo entrega de la respuesta de los más de 25 mil iquiqueños e iquiqueñas obtenidas en el proceso consultivo del pasado 15 de diciembre.

Los alcaldes de oposición, Mauricio Soria de Iquique, Daniel Jadue de Recoleta, Jorge Sharp de Valparaíso, entre otros jefes comunales que incorporaron en la consulta la opción de Asamblea Constituyente, entregaron en forma personal al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, los resultados de la encuesta realizada el fin de semana pasado y en la que participaron cerca de 30 mil personas en Tarapacá y más de 2 millones de personas en las distintas comunas del país.

Ediles de oposición junto al diputado Iván Flores, presidente de la Cámara Baja.

Recordemos que los municipios de Alto del Carmen, Caldera, Cerro Navia, Conchalí, Contulmo, Copiapó, Coronel, Coyhaique, Diego de Almagro, Huasco, Independencia, Iquique, Isla de Maipo, La Pintana, Macul, Paillaco, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal, Recoleta, San Joaquín, Tirúa, Vallenar, Valparaíso, Vicuña y Villa Alemana, realizaron la consulta de esta manera.

En la oportunidad el grupo de los alcaldes, destacaron la respuesta de la ciudadanía, donde el 83% de los encuestados estaba de acuerdo en cambiar la Constitución, a través de una Asamblea Constituyente. Junto a lo anterior, el alcalde Soria, se reunió con el senador por Tarapacá, Jorge Soria Quiroga, a quién entregó la respuesta de los más de 25 mil iquiqueños e iquiqueñas obtenidas en el proceso consultivo del pasado 15 de diciembre.

COMPROMISO

Una vez finalizada la reunión, el alcalde Soria se refirió al compromiso adoptado por el diputado Flores, tras la recepción del documento. “el presidente de la Cámara de Diputados a dado su compromiso de ponerlo ahí en la conversación este análisis que se ha entregado por parte de los alcaldes, que es el voto de la ciudadanía. Aquí tienen la opinión directa de la gente para que la consideren los diputados. Aquí hay que tener claro que una parte del Congreso que prácticamente se está oponiendo a todo, la Alianza por Chile se bajó del acuerdo para legislar sobre paridad de género

ACUERDO

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, señaló que integrando la opción de Asamblea Constituyente y paridad de género en la pasada consulta se le estaba entregando voz a la ciudadanía, agregando “esperamos que la discusión arribe al mejor puerto posible. Que efectivamente lo que la calle dice, quede expresado en un acuerdo constituyente que no puede darle la espalda a la gente. Hemos ido en reiteradas oportunidades a la calle y nunca hemos visto un letrero que diga convención mixta o convención constitucional. Lo que ha estado en la calle es la Asamblea Constituyente, que tiene que estar dentro de la discusión”, sostuvo.

PUNTO DE PARTIDA

Por su parte el presidente de la Cámara Baja, Iván Flores, expuso que con la entrega de resultados de la consulta “lo que tenemos es una respuesta clara de la ciudadanía de estos casi 40 municipios. (…) lo que necesitamos hoy día es tener un nuevo acuerdo nacional y este es el punto de partida, escuchando a la ciudadanía, porque si no el malestar, el reclamo que nos están haciendo con muchísima más profundidad a lo que uno puede suponer, no va a tener satisfacción sino lo hacemos con las personas. Debe haber muchos alcaldes, un poquito más de 100, que deben estar muy arrepentidos de no haber participado de un proceso ciudadano que fue ejemplar”, señaló.

DECISIONES

Finalmente, el diputado por Tarapacá, Hugo Gutiérrez, felicitó al Concejo Municipal y al alcalde Soria por las “decisiones correctas que fueron tomando durante todo el transcurso de los días y que terminó en este éxito de una consulta comunal 2019 que sin duda va a ser recordada en los anales de la historia de nuestra región”, concluyó.