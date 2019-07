La autoridad comunal además se refirió al trabajo de asociatividad con el municipio de Alto Hospicio, de contar con un nuevo relleno sanitario con valorización energética para el año 2021.

Luego de conocerse el pasado 1 de julio el rechazo por parte del Primer Tribunal Ambiental a la reclamación de la Municipalidad de Iquique contra la Superintendencia de Medio Ambiente –SMA-, por diversas irregularidades en el relleno sanitario de El Boro, el Alcalde de Iquique Mauricio Soria Macchiavello, se refirió al trabajo que lleva a adelante en este lugar el municipio de nuestra ciudad.

Cabe recordar que lo que ratifica el proceso sancionatorio, llevado adelante por la SMA, es que declara conforme a derecho la Resolución Exenta 1645/2018 del organismo, instancia que obliga al municipio local al pago de multas que bordean los 116 millones de pesos.

Tres años de operatividad le restan al relleno Sanitario de El Boro

A raíz de lo anterior, la autoridad comunal explicó que junto al equipo de jurídico, dirección de medio ambiente y personal municipal “hacemos un gran esfuerzo por mantener de la mejor manera este relleno sanitario. Gran parte de la multa, alrededor de 50 millones, son por no contar con las chimeneas dispuestas cada 20 metros. Si nosotros calculamos las chimeneas a esa distancia, ahí yo le tendría que pedir ayuda al Estado de Chile, porque sumaría más de 3 mil millones de pesos que el municipio no tiene”, dijo.

En ese sentido el Alcalde Soria fue enfático en agregar “nosotros nos llevamos el peso de la comuna de Alto Hospicio y de dos comunas más del interior en el tema residual, obviamente lo tratamos de hacer lo mejor posible, dentro de la complejidad. A veces se nos para una máquina, somos servicio público, no tenemos repuestos. Gastamos grandes cantidades de recursos para que esto funcione. Lo que no se dice es que en fallo del tribunal hizo un llamado de atención a todos los servicios públicos a cooperar con la Municipalidad de Iquique, porque finalmente estamos llevando solos el peso de cuatro comunas”, señaló.

NUEVO RELLENO

La autoridad comunal se refirió al trabajo en conjunto con la Municipalidad de Alto Hospicio en pro de un nuevo espacio que sirva para el acopio de residuos con valoración energética.

“Qué pasaría si este lugar –el relleno sanitario- no estuviera abierto, nosotros nos podríamos declarar incompetentes, por el peso que nos llevamos y, que venga el Estado a resolverlo. Pero si tu tiras eso no hay nadie que levante la mano y quiera seguir con esto adelante. Por esa razón es que estamos trabajando fuertemente con el Alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, para sacar adelante un nuevo relleno sanitario con valoración energética. Que no sea solamente enterrar la basura en el desierto”, dijo el Alcalde Soria.

En cuanto al avance en este proyecto mancomunado entre ambas casas edilicias, el Alcalde comentó “hemos logrado generar una asociatividad, tal cual nos solicitó la SUBDERE para poder inyectar recursos del Estado. Contamos con personalidad jurídica, falta formalizar el gerente en las reuniones de directorio que nos restan por realizar. El municipio de Alto Hospicio ya licitó la última etapa del plan para este nuevo relleno sanitario. La idea es que también haya un espacio para el reciclaje, bajar por lo menos a un 80 por ciento lo que se va a enterrar ahí. Queremos que todo lo moderno que hablamos ahora, economía circular y esas materias, aplicarlas en este concurso público que vamos a hacer para trabajar la disposición final de los residuos domiciliarios de las comunas de Iquique y Alto Hospicio”.

COORDINACIÓN

Según consignó el fallo, los ministros instruyeron al Municipio de Iquique coordinarse con los municipios y actores que hacen uso del relleno sanitario; con la SUBDERE, el Gobierno Regional de Tarapacá, las Seremis de Salud, Obras Públicas y Medio Ambiente para realizar todas las gestiones administrativas, financieras y operacionales que permitan garantizar la protección e integridad de la población de Alto Hospicio e Iquique por el posible riesgo sanitario y el potencial desplazamiento de masa asociado al mencionado relleno.

También, se solicita de dicha coordinación interinstitucional aportar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: ODS 3 de salud y bienestar; ODS 6 de agua limpia y saneamiento; ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles y ODS 13 de acción por el clima.

La sentencia fue pronunciada por unanimidad por los Ministros Mauricio Oviedo Gutiérrez, Marcelo Hernández Rojas y Cristián Delpiano Lira.