• Jefe comunal evidenció discursos dispares sobre el comercio informal en Iquique entre la Senadora Ebensperger y la Subsecretaria para la Prevención del Delito, Katherine Martorell.

“Es imposible que no llame la atención la disparidad de los discursos al interior del Gobierno. Mientras la Senadora Ebensperger dice que no hacemos nada frente al comercio informal en la ciudad, la Subsecretaria para la Prevención del Delito dice que no podemos hacer nada sin ellos porque son los facultados para actuar. Al parecer, aquí alguien busca adelantar la campaña a la elección municipal y sólo está dando palos de ciego sin aportar nada a la solución del problema”.

Con esta frase se refirió el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, a las palabras emitidas por la Senadora Luz Ebensperger, a través de una columna en la prensa escrita local y que fue publicada este domingo 16, y que alude a la labor de la Municipalidad de Iquique frente al incremento del comercio informal en nuestra ciudad.

“Es evidente que el comercio informal se ha incrementado explosivamente como efecto del estallido social del pasado 18 de octubre, pero este es un fenómeno que se da en todas las grandes ciudades de Chile y no es exclusividad de Iquique, por lo que intentar sacar provecho político de él es una evidencia más de que estamos frente a un Gobierno que prioriza su agenda para el orden antes que la agenda de demandas sociales”, agregó el jefe comunal iquiqueño.

La contradicción a la que alude el alcalde Soria Macchiavello guarda referencia a lo señalado por la parlamentaria por Tarapacá versus las palabras que emitió en su última visita a Iquique, la Subsecretaria para la Prevención del Delito, Katherine Martorell, y que fueron reproducidas por la prensa escrita local el pasado jueves 6 de febrero. “Si bien no me pude reunir con la subsecretaria, ella, a través de la prensa, fue muy clara en señalar la carencia de facultades que poseen nuestros inspectores para actuar solos frente a este problema, por lo que se hace imperiosa la necesidad de trabajar en conjunto con organismos como la seremi de Salud, el Servicio de Impuestos Internos y, por supuesto, Carabineros. Y así lo hemos hecho con buenos resultados”, expresó.

Quien encabeza la gestión en la Municipalidad de Iquique establece cuál es su postura sobre el tema del comercio informal. “Tengo muy claro que el comercio informal en Iquique es un problema previo al estallido social y que nuestra postura ha sido siempre la de ordenar el centro y el borde costero, por eso, por ejemplo, la pasada Navidad invertimos varios millones de pesos en habilitar ferias en terrenos municipales para que personas con reales necesidades pudieran ejercer esta actividad como una forma de obtener recursos, sin invadir las calles ni espacios públicos. Además, tal como lo señaló la subsecretaria, hay evidencias de que existen organizaciones detrás de muchos de quienes ejercen el comercio informal, por lo que es fundamental la participación de las policías en este tema”, señaló.

“En este sentido, hemos actuado conforme a nuestras facultades y personalmente he solicitado en diversas instancias al Gobernador Jofré, mediante carta y en las sesiones del Comité Provincial de Seguridad Pública, la necesidad de la labor preventiva conjunta entre Carabineros y nuestros inspectores para dar mayor orden, tanto en el borde costero como en el centro, y así evitar que el comercio informal siga en aumento”, añadió Soria Macchiavello.

Finalmente, el jefe comunal llamó a todas las autoridades a tomar este tema con la seriedad y la mirada integral que se requiere. “Hoy más que nunca las autoridades, más allá de los colores políticos, debemos ponernos de acuerdo para trabajar en conjunto y constructivamente para mejorar la calidad de vida de la comunidad, porque esa misma comunidad nos lo ha demandado, y sigue demandando en las calles”, sentenció Soria Macchiavello.