El chileno no está teniendo un buen pasar en el Manchester United pese al cambio de entrenador. “Tiempo al tiempo”, asegura.

Alexis Sánchez no ha vuelto a trascender. La llegada de Ole Gunnar Solskjaer al Manchester United cambió la atmósfera en el club, así como el rendimiento de muchos jugadores, siendo el caso más notorio el de Paul Pogba. Sánchez también parecía adquirir nuevos aires, sobre todo con su golazo ante el Arsenal por la FA Cup. Pero todo quedó en nada con las últimas tres actuaciones del chileno.

El conversación exclusiva con la BBC, y acompañado de Ander Herrera, el tocopillano se refirió a su momento futbolísitico: “Me preocupa que no se haya visto mi mejor versión. Confío en mi capacidad de jugador, en lo que soy. A la vez estoy tranquilo, y a la vez quiero demostrar. Un jugador de fútbol que no confía más en su capacidad ya esta acabado”.

Sobre su relación con OGS, Sánchez explicó que no han hablado mucho sobre lo que tiene que hacer en el campo. “Soy un jugador con experiencia, sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Sé cuando tengo que encarar o no. La pausa es lo mas importante. Me gustaría haberle dado más alegrías al club, más cosas. Tiempo al tiempo. El tiempo dirá”, agregó.

Eso sí, dio cuenta del gran cambio que provocó el noruego, y también tuvo palabras para Mourinho, a quien considera “uno de los mejores DT del mundo”. “En el grupo se había generado algo, todos estaban con esa incertidumbre de si jugaba o no jugaba. Yo a veces no jugaba, entonces el jugador pierde la confianza. Se formó una atmósfera poco limpia. Entonces yo llego a entrenar dos días después de la llegada de Ole, y ¡todos estaban felices!”, comenta.

Herrera también se refirió a Alexis: “Veías al Arsenal perdiendo y al ultimo minuto ganaban con goles de Alexis. Todos sabemos de lo que es capaz, lo va a demostrar en los próximos juegos”.