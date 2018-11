Comuna de Alto Hospicio se levanta contra, contra aprobación de relleno sanitario privado.Juntas vecinales y organizaciones sociales, propusieron un plan de movilización general que podría incluir una marcha desde Hospicio hasta Iquique, tal vez, un paro comunal general, corte de carreteras, instalación de banderas negras y permanente actividad, hasta que revoquen la aprobación del relleno sanitario privado.

Todo lo anterior al grito general ¡Hospicio no se rinde!, ¡Hospicio no se rinde!

“Desde un primer minuto lo dijimos y ahora lo reafirmamos, este alcalde de Alto Hospicio, el cuerpo de concejales, vecinos y todos los dirigentes sociales de esta comuna no permitiremos que se instale un vertedero privado. No podemos pagarle a un privado por somos una comuna que no tiene plata para pagar, no tenemos plata para pagarle” dijo ayer el alcalde Patricio Ferreira, ante representantes vecinales y organizaciones sociales, al hacer público el rechazo general al relleno sanitario privado..

“El Estado de Chile tiene recursos suficientes para manejar rellenos sanitarios que sean públicos ¿por qué insistir en esta materia? Llamamos a la cordura, llamamos a nuestro gobierno de Chile, al intendente y a nuestros parlamentarios y consejeros nacionales para que apoyen este rechazo. Llamamos a todas las autoridades públicas que nos apoyen. Esto no es un capricho es que nuestra realidad nos indica que no tenemos plata para pagarle a una empresa privada. Pedimos que el Estado de Chile nos ayude para tener nuestro propio relleno sanitario privado de Cosemar”.

MARIO VERGARA