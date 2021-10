 Por Tarapacá ingresa el 90 por ciento de la migración irregular

 Venezolanos llegan con una expectativa que acá no se les cumplirá

º Acusó a Gabriel Boric, al partido Comunista y al Frente Amplio

Una visita a la región para dialogar con representantes de organizaciones de venezolanos

residentes, los vecinos de la Plaza Brasil, migrantes que duermen en la playa o refugios,

además de presentar al director regional de Migraciones, el actual seremi de Educación

Claudio Chamarro; cumplió el director nacional del Servicio de Migraciones Alvaro Bellolio

Avaria.

Manifestando conocer plenamente la crítica situación que enfrenta Tarapacá por la crisis

migratoria, enfatiza que la comunidad venezolana que llega a Chile lo hace motivada por

unos llamados y una expectativa que realmente va a ser difícil de desarrollar en la región

y cumplir en el país.

“La gran mayoría de ellos eran residentes en Perú, Ecuador o Colombia, donde llevaban

más de 20 meses y vienen a Chile con la expectativa que les darán casa, trabajo y

residencia definitiva. Ha habido autoridades y candidatos que irresponsablemente les

prometen casa, finalmente la casa que les prometen es dejarlos botados en carpas en

Plaza Brasil. Es bastante complejo porque Tarapacá ha recibido cerca del 90% de todos

los ingresos clandestinos y los venezolanos con las expectativas de casa, visa y no

expulsión terminan viviendo en la calle, ocupando espacios públicos y con cero posibilidad

de insertarse laboralmente, sufriendo la gente de Tarapacá e Iquique las consecuencias”.

Entre las autoridades se refirió al Gobernador Regional de Tarapacá, al candidato

presidencial de la izquierda Gabriel Boric, al Partido Comunista y al frente Amplio.

Recalca que se necesita una migración más responsable y hay que tener mucho cuidado

por las señales que se están entregando.

PREGUNTAS

Para entender la crisis y avanzar en una solución, plantea que respondamos –como país-,

dos preguntas:

¿Debemos tomar alguna medida contra el ingreso clandestino, el ingreso clandestino

debe tener una sanción sí o no?, “la Corte Suprema y especialmente la izquierda han

dicho que no, lo que es complejo porque incentiva más ingresos”.

Y la segunda pregunta tiene que ver con ¿Debe Chile recibir a todo migrante que quiera

ingresar al país o debe haber una priorización?, “porque nosotros creemos en el Gobierno

que debería priorizarse reunificación familiar o necesidades concretas que haya en los

territorios por ejemplo especialistas médicos, programadores o trabajadores por

temporada específica, pero en la lógica de quienes dicen que Chile debe acoger a todo

migrante lleva plantearse cuál es la capacidad que posee el país o la región, para recibir

a todo migrante pensando que la cantidad de extranjeros desempleados en el continente

es decenas de millones de personas”.

Con respecto a dar visas temporales de trabajo a migrantes como temporeros de la fruta,

tema que ha mencionado el Ministro del Interior Rodrigo Delgado y también María Emilia

Undurraga, Ministra de Agricultura; Bellolio dijo que esa propuesta no ha salido del

Servicio Nacional de Migrantes, además que no todos los venezolanos quieren trabajar en

el sector agrícola porque su objetivo es establecerse en Chile.

En ese aspecto resalta que sería muy relevante que los trabajadores que vengan por

temporada de cualquier país, ingresen con su visa y documento de identidad para no

repetir situaciones como las del verano 2017 y protegerles sus derechos.

“Qué pasó en el año 2017 en Chile, los ciudadanos haitianos -la gran mayoría de ellos-

entraron como turistas y después quedaron regularizados pero vendiendo cualquier cosa

en las calles y finalmente 4 años después terminaron con residencia definitiva, cobrando

IFE y tratando de cruzar a Estados Unidos botando su cédula de identidad”.

Agrega que la decisión tiene que ver con: volver al 2017 a una migración descontrolada y

reactiva donde miles de ciudadanos extranjeros ingresan como turistas (110 mil haitianos

y 170.000 venezolanos) y sólo se reaccione cuando ya estén ocupando los lugares

públicos y viviendo en carpas o, Chile va a recibir una migración como hace todo país de

la OCDE, que sea gradual, desincentivando el ingreso clandestino y dónde efectivamente

se ven las capacidades reales de insertarse de esas personas.

Por eso el director nacional del Servicio de Migraciones enfatiza que hoy en día Chile no

tiene la capacidad de insertar decenas de millones de extranjeros.

¿La conclusión es que en Chile estamos colapsados, no tenemos la capacidad para

recibir migrantes salvo que iniciemos un periodo de ordenamiento jurídico?

-Efectivamente, entró un millón de extranjeros en los últimos 5 años la gran mayoría como

turistas. Con el cierre de fronteras todos los ingresos fueron por Tarapacá y a pie. Hay

que tomar decisiones, qué modelo migratorio adoptamos. El que cualquiera entre y que

no importa ingresar clandestinamente o decidimos tomar un modelo migratorio que

respeten los derechos de los migrantes y que ingresen con visa y Rut, entendiendo que

no todo el mundo puede entrar a Chile. Es legítimo que cada país pueda tomar esa

decisión. Me gustaría que todos los ciudadanos y especialmente los ciudadanos de la

región de Tarapacá pregunten a su autoridad y preguntaran a sus candidatos sí debe

entrar todo extranjero que lo desee y ser acogido y, también que pregunten con respecto

a las expulsiones administrativas sí debe el ingreso clandestino recibir alguna sanción o

debe normalizarse.

EXPULSIONES

Respecto a las expulsiones de migrantes irregulares, adelantó que ya está en revisión por

parte de la Contraloría, para su posterior toma de razón, el reglamento de la Ley de

Migración y Extranjería promulgada en abril pasado. Con ello el director regional de

Migraciones tendrá amplias facultades para redactar los decretos de expulsión

respectivos, los que hasta el 2 de octubre firmaba el Delegado Presidencial y que eran

rechazados en Tribunales por no ajustarse al marco jurídico.

“Hemos visto efectivamente en la Corte Suprema un cambio de criterio, establece que el

ingreso clandestino por sí mismo no es suficiente para expulsar a una persona lo que

claramente dificulta regular la migración”

Finalmente sobre el rol que cumplieron Intendente Regional y Gobernador del Tamarugal

en esta crisis migratoria y la gestión del Delegado Presidencial, manifestó que las

responsabilidades correspondían a distintas instituciones y autoridades.