Tras largos días de intensas reuniones con el alcalde y exposiciones a los concejales de Iquique, un total de 80 comerciantes ambulantes pertenecientes al Centro Cultural y Social Ambulantes Tarapacá-Vivar, darán vida hasta el 31 de diciembre a su Gran Feria Navideña.

Este año, los comerciantes estarán ubicados a un costado del Cementerio N°3, en el mismo lugar donde para las Fiestas Patrias se instalan los chicheros.

Locatarios afinando detalles en sus puestos antes de la inauguración.

Cierre perimetral, demarcación de los puestos, instalación de baños químicos y alumbrado fueron parte de los trabajos previos que hizo personal municipal. Desde ayer los locatarios comenzaron a poco a poco a llenar sus espacios con la mercadería invertida para vender en Navidad.

OPTIMISTAS

Mientras afinaba detalles en la instalación de su local, conversamos con Marcelo Pollini, uno de los voceros del centro cultural. En la oportunidad, el comerciante nos comenta acerca de las expectativas que tienen este nuevo espacio brindado por el municipio, el proceso de instalación de los puestos, así como también las diferentes ofertas que habrá este año.

Habitualmente, según nos explica el vocero, este grupo de comerciantes trabaja en el centro de Iquique por calle Tarapacá, entre Bartolomé Vivar y Eleuterio Ramírez.

“De a poco se están instalando, esperamos inaugurar pronto si Dios quiere. Tenemos calzado, poleras, ropa para damas, jóvenes y adultos. Juguetes, artículos electrónicos, menaje de todo un poco y a los mismos precios que en el centro. Para las personas que nos vengan a visitar, tenemos baños públicos. En cuanto a las ventas yo creo que va a ser bueno porque es central. La otra feria navideña está muy al sur. Pasa mucha gente y vehículos por este sector. Vamos a estar hasta el 31 de diciembre y esperamos recuperar el capital invertido”, sostuvo el comerciante.

REGALOS

Este 2019, Blanca Espinal, dejará por primera vez en 10 años, de instalarse con su puesto para envolver regalos en la feria navideña que se hacía en Héroes de a Concepción esquina Tadeo Haenke. Pese a haber postulado en el mes de septiembre para obtener un espacio en la feria del sector sur, no pudo obtenerlo y sus esperanzas de trabajar en Navidad para aumentar sus ingresos lentamente se iban desvaneciendo.

Según nos cuenta que tras golpear varias puertas “el concejal Domingo Campodónico me orientó acerca de esta nueva feria. Después de hacer las postulaciones finalmente acá estoy. En la otra feria yo trabajé siempre en los puestos que se instalaban por el lado de afuera. Pensé que este año no iba a poder trabajar, pero estoy más contenta y tranquila ahora”, señaló Blanca.

SEGURIDAD

En cuanto al tema del resguardo de su mercadería, Blanca nos cuenta que ella al igual que la mayoría de los comerciantes tomaron la determinación de pernoctar en sus locales durante los días que dura la feria.

Junto a lo anterior, Blanca se refirió a los cerca de 10 días que tienen los ambulantes y de las proyecciones que han hecho junto a su pareja en cuanto a las ventas “estamos en una buena ubicación. Puede ser que en 10 días recuperemos lo invertido, este año no invertí mucho, me quedaba un poquito de mercadería del año pasado y compré un poco más de papel de regalo en Alto Hospicio. Por suerte pude encontrar una señora que me vendió a buen precio”, concluyó la comerciante.