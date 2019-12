Comerciantes señalaron que faltó un poco más de publicidad. Los 80 locatarios esperan poder por lo menos “empatar” en cuanto a ganancias versus lo invertido. La feria estará abierta al público hasta el 31 de diciembre.

Pese a sacar cuentas alegres en cuanto a las ventas y mostrarse satisfechos con el apoyo recibido por parte del municipio local para establecerse a un costado del Cementerio N°3, los locatarios de la Gran Feria Navideña Comerciantes Ambulantes Tarapacá-Vivar, señalaron que faltó un poco más de publicidad en cuanto al lugar que estaban ubicados este año.

Clientes llegaron hasta la feria para provechar los precios de remate que tendrán hasta el 31 de diciembre.

Calzado, poleras, ropa para damas, jóvenes, adultos, juguetes y artículos electrónicos se pueden encontrar a precios populares.

A su vez, las consultadas señalaron que esperan recuperar lo invertido este año en los cuatro días que restan por trabajar, por lo mismo están rematando sus productos hasta en un 50 por ciento. Recordemos que la feria estará abierta al público hasta el martes 31 de este mes.

En total son 80 comerciantes ambulantes pertenecientes al Centro Cultural y Social Ambulantes Tarapacá-Vivar quienes venden a precios populares calzado, poleras, ropa para damas, jóvenes y adultos. Juguetes, artículos electrónicos, menaje y los infaltables pesebres navideños.

AGRADECIDA

Carolina Cruz este año apostó por vender figuras de yeso que representan el nacimiento de Jesús, así como también por ropa femenina. En cuanto a su balance respecto a las ventas de Navidad, Carolina nos señala que para ser la primera vez que se monta una feria en este sector “nos ha ido bien. Ha venido público, más que nada por la ubicación central que tiene la feria. Los clientes nos dicen que la otra feria está muy lejos y se les complica con el tema del estacionamiento. Gracias a la municipalidad por habernos apoyado haciendo este gesto de buena voluntad”, señaló.

En cuanto a la comparación de haber trabajado en el centro la Navidad 2018 versus la feria este año, la comerciante nos comenta que “en cuanto a las ventas en realidad en este momento está bajo para todos. Estamos pasando un momento crítico, pero la verdad que no ha servido ubicarnos en esta feria. Estuve hablando con varios compañeros y en realidad ellos también están conformes. En esto del negocio uno tiene que ser positivo y perseverante porque si no es así, nada funciona. Yo me vine a instalar siempre pensando de forma positiva”, indicó.

PUBLICIDAD

El local de “Los locos” es atendido por la señora Ana, en el lugar los clientes pueden encontrar ropa de dama, varón, niños y niñas para todas las edades y a precios acorde a la realidad de los chilenos. Ella nos cuenta que, pese a la lentitud en cuanto a las ventas, conforme pasaban los días el panorama se iba mejorando. A juicio de la comerciante, “faltó más publicidad, varios clientes nos han dicho que no se habían enterado que estaba la feria, sino hubiésemos vendido más. El año pasado trabajamos en el centro y nos fue mucho mejor. Aquí algo se pudo empatar, los chiquillos todavía no recuperan lo invertido, eso es lo malo. En el centro, arrancando y todo se recuperó plata el año pasado”, dijo.

En cuanto a la respuesta de los vecinos del sector, la señora Ana agregó “sí viene a gente a dar su vuelta, como nosotros tenemos precios baratos. Hay productos desde los mil pesos. Nosotros ya comenzamos con el remate, tenemos una oferta de dos vestidos por 3 mil pesos –valor unidad 2 mil pesos-, nos ganamos poco, pero igual”, comentó.

GANANCIAS

Por su parte Rosa Ortiz nos comenta que sus números este año fueron azules. Dice que durante los primeros días en los que ella se instaló pudo recuperar parte de lo invertido. Rosa agregó que habitualmente ella se ubica en la feria itinerante que recorre la ciudad.

“A mí el primer y segundo día me fue muy bien, tuve una buena ganancia. Andaba harta gente, yo creo que todos los vecinos de acá sacaron cuentas alegres. Lo que pienso es que faltó que se publicitara más la feria para ir reforzando los días posteriores a Navidad. En lo personal, voy a trabajar hasta el día 30”, concluyo