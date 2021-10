El seminario “Desafíos y Oportunidades Actuales en la Industria Logística” abordó el presente de la cadena de servicios logísticos en Chile.

La iniciativa fue organizada por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo Tarapacá, y se enmarca en el proyecto “Barómetro Regional Sectorial de Tarapacá”, el que busca medir el impacto de la inversión sectorial pública en la satisfacción o descontento ciudadano en la región, la que puede aportar en las propuestas de inversión del sector público, privado y académico del futuro.

La jornada fue liderada por Tomás Valenzuela gerente de Minería y Energía de AGUNSA, con la ponencia denominada “Desafíos y Oportunidades Actuales en la Industria Logística”, la que abordó 5 grandes desafíos: proveedores de minería, déficit de contenedores y espacios, cuellos de botella en transporte de carga, falta de personal para el crecimiento de la industria y la continuidad, flexibilidad e innovación en la cadena logística.

El gerente general de la Corporación de Desarrollo Tarapacá Daniel González Cáceres, respecto a la actividad señaló “este proyecto es una herramienta de información que puede facilitar la toma de decisiones a las pymes regionales, que son el motor de nuestra economía, y cada vez se hace necesario obtener este tipo de información y aportar en el impacto en la inversión que ellos entregan, sobre todo en los empleos, como Corporación queremos facilitar la inversión en Tarapacá”.

Seminario

Según datos entregados por Tomas Valenzuela señaló que a nivel nacional “existen 414 proveedores de minería que están exportando, siendo el 71% empresas de mayor tamaño, con destino a 80 países, donde el 84% está dirigido a países de América Latina. De lo exportado, el 83% corresponde a bienes y 17% a servicios, alcanzando los US$477 millones”. Además, destacó que “si comparamos estas cifras con la realidad de otra economía con una alta presencia de minería como es Australia, siendo que tanto Chile como el país oceánico cuentan con proveedores de clase mundial, este último país alcanza los US$19.000 millones en exportaciones, cifra muy superior a los US$477 millones de nuestro país”.

En Tarapacá, Valenzuela indicó que la región se ubica en el cuarto lugar de exportación hacia Latinoamérica de servicios y bienes a nivel nacional, con US$9 millones, en primer lugar se ubica la Región Metropolitana con US$226 millones, luego la Región del Bío Bío con US$130 millones, en tercer puesto lo ocupa la Región de Antofagasta con US$95 millones. “Acá hay una oportunidad muy grande y clave para los proveedores de nuestra región, que puedan salir a vender al mundo, porque Antofagasta está realizando veinte veces más exportaciones, los que podríamos igualar en el corto plazo, pero hay que desarrollarla” señaló Valenzuela.

Según la situación actual del transporte de contenedores, a pesar de que hubo un aumento del 6 a 8% en su producción, esta alza no ha alcanzado a cubrir la demanda, “se debe agregar algunos eventos desafortunados que han complicado aún más la situación, tales como: el cierre de la fábrica Maersk en San Antonio, el tornado en Asia, la pandemia que generó la paralización de puertos por congestión y el buque Ever Given encallado en el Canal de Suez. Actualmente nos encontramos que el tiempo de reserva para salir hacia Asía aumentó de 7 días a 25-45 días, pagando reserva, lo que antes no ocurría” destacó Valenzuela. Respecto a los precios, señalo “el flete Marítimo aumentó de US$1.000 a US$15.000-18.500. Este escenario de precios y variación se mantendrá hasta el 2022, debiendo bajar estos valores, pero difícilmente alcanzará los importes de pre-pandemia”.

Finalmente en relación a la logística de transporte de carga en Chile post pandemia, Valenzuela indicó “existe un déficit de 10.000 conductores, debido a la salida de personal hacia las aplicaciones de reparto por ejemplo UBER, restricciones sanitarias, controles, seguridad en ruta que se vio más controlado sobre todo en el Sur de Chile, bonos de gobierno que han desincentivado a volver a trabajar, aumento de carga debido al e-commerce, menor importación de camiones, atrasos de los pedidos de nuevos camiones sobre todo desde Brasil, entre otros”.

El proyecto “Barómetro Regional Sectorial de Tarapacá” efectuará un cuarto seminario dirigido a la industria del turismo, como uno de los sectores más perjudicados por la pandemia, donde se buscará desarrollar un análisis de la crisis provocado por el COVID-19.