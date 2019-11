A través de un comunicado, la ANEF hizo un llamado para movilizarse a “Todas y Todos Juntos al Mismo Tiempo”.

Para la jornada de hoy la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales –ANEF- hizo un llamado a todos los ciudadanos a movilizarse este lunes en el marco de la huelga progresiva programada a contar de las 00:00 horas del martes 26 de noviembre, denominada “Todas y Todos Juntos al Mismo Tiempo”.

El movimiento sindical, en conjunto con “Unidad Social” convoca a las calles nuevamente para exigir del Gobierno y el Parlamento respuestas efectivas ahora, a las demandas urgentes de la población: plan de protección y retención de empleo, salario mínimo de 500 mil pesos, pensión mínima igual al salario mínimo, salud, fin al CAE y educación garantizada para todos los niveles.

Junto a lo anterior la agrupación además señaló que partir de las 17:00 horas está programada la marcha en contra de la violencia a la mujer. Mientras que desde las 21:00 horas vuelve el caceroleo, ya que se espera realizar el cacerolazo más grande de la historia de Chile.

ACUERDOS INSUFICIENTES

Mediante un comunicado oficial la agrupación expresó que “con un Chile movilizado hace más de un mes, enfrentamos una de las crisis sociales y políticas más graves de nuestro país. Las demandas que convocaron millones en las calles aún no tienen respuesta. Los acuerdos firmados por algunos partidos de oposición y de gobierno son insuficientes y no gozan de la legitimidad, por las desconfianzas acumuladas en el tiempo; por una elite que no escucha, que se distancia de las vivencias y sufrimientos cotidianos de las y los chilenos”.

AGENDA SOCIAL

Por otra parte, el escrito señala que frente al acuerdo firmado por los partidos políticos plantea soluciones insuficientes ante la demanda de la ciudadanía y una ambiciosa agenda social es una obligación y no una opción “tal como ocurriera con la firma del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, las instituciones no logran dar cuenta de la gravedad de la crisis que enfrentamos. Se plantean respuestas y soluciones absolutamente insuficientes frente a la demanda social y negando todo diálogo con los actores sociales organizados. Construir una nueva constitución sin un mínimo de confianza en que se priorizarán demandas sociales y no los privilegios de quienes son parte de la institucionalidad política es la mayor tarea y en ello, una agenda social realmente ambiciosa no es una opción, es una obligación”.

PRESUPUESTO

En cuanto al acuerdo suscrito entre congreso y gobierno para aprobar el presupuesto, desde la ANEF señalaron que este pacto “se transforma en una bofetada a la demanda social inmediata. Se nos señala, nuevamente, que las necesidades del pueblo deben supeditarse a los criterios de mercado, sin comprensión alguna de las razones que nos han llevado a esta profunda crisis que, precisamente, clama por superar la lógica económica y poner en el centro la superación de la desigualdad y la garantía de derechos. Las y los funcionarios públicos, también somos golpeados con los despidos arbitrarios y postergación de una carrera funcionaria; con restricciones presupuestarias que pretenden debilitar, aún más el rol del Estado y la función pública, que atenta por una mejor atención oportuna y eficiente para las y los chilenos”, concluyó el comunicado.