Daniel Díaz Segovia

Periodista UCN

El 7 de Febrero de 1979,en la Asamblea de la Asociación Central de Futbol nace legalmente Deportes Iquique, pero el año 1978, luego de una gran actuación de la Selección Amateur, que obtuvo la octava estrella para la celeste, surgen voces de todos los sectores y se convoca para el 21 de Mayo, a una Asamblea en la Casa del Deportista (para los nuevos iquiqueños, estaba ubicada en Tarapacá con Vivar), donde asisten representante de todos los sectores y se forma una comisión integrada por Ramón Pérez, Hernán Cortes, Néstor Jofré y Héctor Rojas.

No fue una tarea fácil. Yo diría más «pechuga» que realidad. No teníamos nada, como dijo el gran Carlos Ditborn al pedir la sede de Chile del Mundial del 62,»aunque no tenemos nada, queremos hacerlo todo «.Se tuvo que empezar de cero y muchos pusieron el hombro para que Deportes Iquique fuera realidad.

Teníamos el Estadio Municipal de Cavancha, con una cancha de césped (llena de «champas»), un solo camarín, (se arreglaron el local y se construyeron para la visita) y no teníamos reja olímpica y que se armó una con redes de los boliches aportados por las pesqueras. Se construyeron las galerías norte y sur. No teníamos equipo solo la base del cuadro campeón amateur y la idea era contar con la mayoría de iquiqueños. No teníamos ningún peso.

Y se inicia la tarea y esta recae en la AFI, presidida por Eleazar Guzmán.

Se solicita el cuaderno de cargo a la Asociación Central de Fútbol, hoy ANFP y señala que Deportes Iquique no puede postular porque no existe , legalmente y debe ser un club asociado, con trayectoria y méritos. Comienza la discusión en el seno de la AFI. Los clubes no querían dar su nombre (fue un tira afloja muy duro) y patrocinio ya que temían perder a sus jugadores. La fecha se acerca y al final, Leonardo Lagos, Presidente de Estrella de Chile logra un acuerdo en su club. Este cumplía con todos los requisitos. Antigüedad, una gran campaña, con todas sus divisiones y socios. Así el modesto club del Barrio El Colorado presenta el expediente el 7 de febrero de 1979 en el Consejo de Presidente y el club es recibido en forma unánime y aplausos. Ahí nace oficialmente Deportes Iquique y la leyenda.

Ahí aparecieron los iquiqueños, los trabajadores pesqueros, cinco mil socios al día, descontados por planilla. Los hinchas que a las seis de la mañana ya estaba apostado afuera del Municipal ayudaron con la recaudación. La empresa privada ASA (Autoservicios Sargento Aldea) fue el primer sponsor de la camiseta, luego vino Sony.

Y comienza la hazaña que luego se transforma en leyenda. Campeón del Ascenso y la Copa, Polla gol. La ciudad entera es celeste. Nacen «Los Dragones Celestes

Club Deportes Iquique es un baúl lleno de recuerdos matizado de sueños y esperanzas

Han pasado ya 41 años, mucha agua debajo del puente. De dulce y agraz. Con triste momento cuando tuvo que jugar en los «potreros”, luego el, renacimiento y el retorno a Primera como Municipal Iquique y nuevamente grande con dos nuevas Copa Chile. Hoy Sociedad Anónima