Fue el propio Gobierno de Bolivia quien anunció el inicio del proceso de repatriación de ciudadanos que se encuentran albergados y en cuarentena frente a posibles contagios por coronavirus.

El consulado comunicó que la única vía de ingreso de ciudadanos desde la República de Chile a Bolivia, será por el paso fronterizo de Pisiga, debiendo realizar la cuarentena en el Campamento Tata Santiago, implementado por los Ministerios de: Salud, Defensa y la Dirección General de Migración de Bolivia. Los demás puntos de ingreso a territorio boliviano están cerrados, quedando prohibido el tránsito de personas.





Además, hace mención que los centros de albergue de Iquique y Antofagasta se encuentran cerrados y que no se recibirán más ciudadanos bolivianos. Para todos aquellos que deseen ingresar a Bolivia deberán llenar el formulario migratorio para connacionales, el que está a disposición en la página web del Consulado General de Bolivia en Santiago www.consuladodebolivia.cl y la recepción de solicitudes será hasta el 28 de abril, posterior a esta fecha no se recibirán más solicitudes por ningún medio. Se priorizará el ingreso al centro de cuarentena, a embarazadas, familias con niños menores de edad y adultos mayores.





Audio de la Gobernadora Katherine López

CIERRAN ALBERGUE SANITARIO ESCUELA CARIOLA

El segundo albergue sanitario habilitado en la Escuela Patricio Cariola para cumplir la cuarentena sanitaria, cerró el ingreso con 98 ciudadanos extranjeros, incluidos los que se encontraban en la sede del partido comunista, quienes fueron ubicados en 11 salas acondicionadas para que cumplan la medida que exige Bolivia para su repatriación.





La Gobernadora de Antofagasta, Katherine López, explicó que “el Consulado de Bolivia ha dispuesto una página, donde las personas pueden acceder a algún tipo de solución que está entregando su gobierno, por lo tanto, con estas personas que ingresaron se les va a tomar la temperatura, para proceder al cierre de este establecimiento para que puedan hacer una cuarentena efectiva y después puedan ingresar hasta su país de origen”.

Otras de las medidas adoptadas por la Gobernadora López y el Jefe de la Región Policial, Claudio González, es el control migratorio que se encuentra realizando el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI a todos los extranjeros que se encuentran en los albergues. “Tomando en consideración que estas personas en su momento van a tener que regresar a su país, nos hemos adelantado para realizar todos los trámites migratorios y ver la situación en la que se encuentran, por lo tanto, para no encontrarnos con problemas es que se ha establecido esta acción en conjunto con la PDI”, aseveró la gobernadora.

BOLIVIANOS ALBERGADOS EN ANTOFAGASTA

Gran parte de los extranjeros albergados en el Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo” como en la Escuela “Patricio Cariola”, provienen de Bolivia, como Cochabamba; Santa Cruz; Sucre; Oruro; Potosí; La Paz y Tarija. Ellos se desempeñaban en Chile en diversos oficios y áreas como agricultura, construcción, comercio, servicios y provienen en su gran mayoría de comunas y localidades como Viña del Mar; Independencia; Chimbarongo; Santiago; Rancagua; Curicó; Paine; Graneros; Melipilla; Molina; Nancagua; El Monte; Buin; Rengo; San Vicente; Puerto Montt; Copiapó; San Felipe; Litueche; Colina; Lampa; San Pedro de la Paz; Santa Inés; Santa Filomena; Peralillo; Requena; Molina; Ovalle; Huechún y hasta de Puerto Montt.





David Suárez, boliviano albergado en la Escuela “Patricio Cariola”, explicó que “decidí volver a mi país porque quiero retornar con mi familia, con mis hermanos, con mi hijo en estos momentos difíciles. Por una parte, nos ayuda para que no estemos sufriendo por las calles con el invierno que ya está empezando y hace demasiado frío y agradecemos esto que nos estén habilitando el albergue para quedarnos acá”. Visión compartida por Javier Encina, “no pude pasar el control y nos devolvieron a Tocopilla. De ahí venimos aquí a hacer la cuarentena donde nos encontramos con más bolivianos, más compatriotas. Quiero retornar a Bolivia porque tengo a mis hijos y a mi familia”. Por su parte, Armando Salazar comentó que “fui a Copiapó de visita donde mi hija y con este problema del coronavirus me tardé en regresar. Yo vine de visita no más y ahora decidí irme, porque además la visa ya se me va a cumplir”.