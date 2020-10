El senador por la región de Arica y Parinacota tuvo una extensa reunión con dirigentes representantes de Agima, Agtima, Orpa, Agrima y agricultores de Agaiva, los que presentaron sus principales inquietudes y problemáticas en el contexto de la prolongada cuarentena en la ciudad, como otros temas específicos de cada rubro.

Estas asociaciones reúnen a micro, pequeñas y medianas empresas, las que muchas veces tienen pocos trabajadores o son atendidas por sus propios dueños, el parlamentario recalcó que “sin duda tienen la pretensión de seguir existiendo, lo cual ha sido inmensamente difícil, porque por causa de las medidas sanitarias, no han podido abrir sus negocios y talleres, incluso había gente dedicada al rubro de la agricultura, es una de las pocas producciones que no ha parado completamente, pero también están faltos de apoyo”.

Los dirigentes expresaron al senador Insulza que el principal problema por estos días es el económico, no tienen dinero para seguir con sus empresas, muchos de ellos quisieron optar a los créditos Fogape, pero sin buenos resultados, por lo que hasta la fecha no han tenido ninguna ayuda para mantener sus negocios.

En este sentido, como una importante medida para propender al destrabamiento económico que sufren, solicitaron la condonación de multas e intereses de los impuestos que adeudan, como el posible congelamiento de las contribuciones o impuesto territorial. El legislador señaló que, si bien no es fácil conseguir esto, porque finalmente estos dineros tienen otros destinos como la Municipalidad, todas estas cobranzas por contribuciones les están afectando bastante”.

Por otra parte, y en relación a los créditos Fogape, el senador Insulza enfatizó en que “no he visto mucho progreso desde que se dijo que el BancoEstado se iba a hacer cargo, no estamos viendo esos apoyos, ninguno de los empresarios con los que me reuní, me dijo que estaba consiguiendo algo por ese medio, finalmente ese es dinero para prestarle a las pequeñas y medianas empresas, no es para otra cosa”.

Asimismo, los dirigentes de las asociaciones de pymes manifestaron al parlamentario su preocupación por el mal manejo del gasto público, corriendo el riesgo que en momentos de carencias y de crisis, se devuelva la plata a Santiago. Frente a esto el senador Insulza indicó que “el actual Gobierno Regional no ha podido avanzar en los proyectos que necesita tanto la ciudad como la región, a fin de año terminan haciendo gasto más que una inversión real, en circunstancia que si hubiese habido un mayor dinamismo en la toma de decisiones, hubieran sacado una mejor ejecución de un presupuesto que ya es bajo”.

Otros temas relacionados

Otro tema que se discutió en la reunión y que los dirigentes consideraron de vital importancia para el funcionamiento de sus talleres y negocios, es la seguridad de los barrios industriales, están perdiendo gran cantidad de clientela por el peaje que se cobra al entrar al sector de Cerro Chuño, como también los constantes robos sufridos, en especial en punta Condori y el sector antes mencionado, por lo que plantearon que es de vital importancia el erradicar las tomas adyacentes, a lo cual el senador se comprometió a realizar visitas para constatar en terreno de las principales amenazas al desarrollo de sus pequeños negocios.

Por otra parte, declararon sentirse perjudicados por la situación que viven sus asociados respecto a los terrenos donde funcionan, en ese sentido los dirigentes fueron críticos a la labor de Bienes Nacionales, la que desde hace varios gobiernos atrás afirman que funciona como una virtual corredora de propiedades, denunciando abusos y desorden, por lo que solicitaron al legislador socialista, que se mejore la calidad de las políticas que tiene la repartición pública con las mipymes.