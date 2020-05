Una excelente noticia para los adultos mayores de nuestra región es la que dieron a conocer el senador José Miguel Insulza y la directora de la carrera de Medicina de la Universidad de Tarapacá Andrea Larrazábal.

La iniciativa consiste en 100 cupos, de manera inicial, para la atención médica gratuita a pacientes de la tercera edad, por parte de cinco facultativos, en las instalaciones del Centro Médico de la carrera de Medicina. Estas consultas se ejecutarán entre el lunes 11 y el viernes 22 de este mes y está habilitado un número en el cual poder contactarse y agendar una hora.

El senador José Miguel Insulza señala estar muy contento y agradece, al mismo tiempo, al equipo médico armado para llevar a cabo estas atenciones: “Hemos tomado la iniciativa y nos pusimos en contacto con la doctora Larrazábal, la que accedió a abrir el Centro Médico de la carrera; esperamos que esto pueda continuar en el tiempo ya que es una ayuda real y concreta para el adulto mayor de la región”.

Comentó además que esta iniciativa resultó ser un verdadero boom, “desde el momento que se dio a conocer el número, se llenaron en poco tiempo casi tres días de las horas médicas disponibles”.

La directora de la carrera de Medicina de la UTA, doctora Andrea Larrazábal expresó que “no podíamos quedar al margen frente a las personas que más necesitan de nuestra ayuda, atendimos una solicitud de la UCCAM, la que fue canalizada a través del senador Insulza, por lo cual realizamos las coordinaciones pertinentes dentro del espacio físico, personal administrativo, de enfermería y médicos, para poder aportar con un granito de arena a la salud regional”.

Dadas las condiciones actuales, indicó la doctora Larrazábal, “evaluaremos la continuidad de estas atenciones, de acuerdo al impacto y recepción de los pacientes; en todo caso, cuando los alumnos vuelvan a clases de manera presencial, el Centro Médico de la Escuela de Medicina realizará atenciones gratuitas a la comunidad de manera permanente, ofreciendo atención médica no tan solo para el adulto mayor, se incluirán niños, adolescentes y adultos”.

Para Leda Castillo Quiroga, presidenta de la Unión Comunal de Clubes del Adulto Mayor de Arica número 1 (UCCAM), encontró este anuncio como de mucha ayuda, “fabuloso que se haya logrado esto, por fin se escuchó el ruego, ya que si bien como directiva teníamos programado esto para fines del 2019, de acuerdo a una reunión que tuvimos con el senador Insulza, al final no se pudo llevar a efecto a causa del estallido social”.

“Tenemos muchas necesidades, le recordamos al senador sobre esto y estoy al tanto de la conversación que tuvo él con la doctora Larrazábal y todo salió muy rápido, y lamentablemente con esto hay una equivocación de algunos adultos mayores que esto lo está haciendo la Municipalidad o el Gobierno Regional y esto no es así, nació de la iniciativa del senador por petición de una directiva que es la que yo represento”, indicó la dirigenta.

La presidenta de la asociación enfatizó en que aquí lo que vale es la intención del que quiera aportar: “Nosotros no estamos pensando en la política, el senador se ha portado bien, cada vez que esta directiva le ha pedido apoyo se ha hecho presente, que no lo diga ni ande figurando en los diarios es otra cosa”. Finalizó sus palabras diciendo que: “Sabemos que se han sumado adultos mayores que no son de la organización, no importa, tampoco somos egoístas para decir que no se atiendan, bienvenidos sean”.

Para mayor información, el número de contacto con la enfermera coordinadora es el 9 53708419; el centro médico Escuela de Medicina se encuentra ubicado en el Campus Saucache de la Universidad de Tarapacá, entrada por ampliación 21 de mayo (avenida Luis Valente Rossi).