La Cooperativa Aymar Sawuri estará presente en el Digital Market de New York Now, una de las ferias más importantes del sector diseño a nivel mundial. Las artesanas aprovecharán la instancia para dar a conocer una nueva colección de sus tejidos.

La Feria New York Now es considerada la puerta de entrada al mercado del diseño internacional. En ella se presentan tendencias no sólo de diseño, sino de moda, artículos de hogar e incluso de alimentos gourmet. La cita, enfocada a público especializado, congrega a más de 20 mil visitantes todos los años, los que abarcan desde pequeños compradores y pop stores hasta grandes boutiques, diseñadores, distribuidores, tiendas de comercio justo y museos.

Este año, como una manera de complementar la oferta, los organizadores crearon el Digital Market, una plataforma de generación, búsqueda y descubrimiento de nuevos productos a la que acceden minoristas y mayoristas, marcas y fabricantes en búsqueda de exclusividad y diversidad. La plataforma, que permanecerá abierta hasta fines de diciembre, registra más de 164 mil visitas y ya se han generado más de 87 mil interacciones comerciales y la participación de Aymar Sawuri se enmarca dentro de la ejecución del FNDR adjudicado por ProChile.

Yenny García, presidenta de la cooperativa, comenta que “New York Now es una vitrina muy importante para dar a conocer nuestros productos internacionalmente. En esta versión vamos a participar en las diferentes actividades que va generando la misma feria a través de su plataforma online”.

Digital Market, la vitrina online de la feria, permitirá que las artesanas puedan cargar sus productos (23 artículos en total, incluyendo bufandas, chales, ponchos, ruanas y túnicas) y generar un enlace directo a su sitio web www.aymarsawuri.com. “Así, las personas que se interesen podrán comprar directamente”, dice García.

Una de las novedades para New York Now 2021 es el lanzamiento de una nueva colección, a lo que se suman videos y banners publicitarios. “Para nosotras es muy importante usar este tipo de vitrinas, ya que permiten posicionar la marca a nivel internacional y llegar a más mercados. Aymar Sawuri no sólo busca vender directamente al consumidor final, actualmente queremos proveer a mercados mayoristas e ir generando distintos puntos de venta, ya que internacionalmente son productos de mucho interés, sobre todo en países donde el clima está asociado a una prenda de tendencia, pero que además proteja del frío con su capacidad térmica”, dice García.

La Directora Regional de ProChile en Tarapacá, Doris Olivares, destaca que “esta es la tercera vez que las artesanas participan de New York Now, aunque es primera vez que lo hacen online. Próximamente, del 3 al 6 de septiembre, y también gracias al FNDR, estarán por primera vez en la feria WHO’s NEXT 2021 de París. Esa es una actividad presencial y habrá una persona que las representará. Enviaremos 30 prendas para su exposición en la feria”.

Olivares explicó las oportunidades que tienen los productos que ofrecen las artesanas en mercados más desarrollados como Estados Unidos o Europa. “Existe una clara tendencia por los artículos hechos a mano, certificados con comercio justo, por la moda latinoamericana y sus productos autóctonos como los de lana de alpaca. Esto significa una muy buena posibilidad para la oferta regional”.

Documentalistas en Montevideo

Del 19 al 30 de julio, cuatro empresas locales (Sander Films, Siete Magias, Collection Smiles y Naira Films) participaron en la versión virtual de la DOC Montevideo, el principal espacio de industria, donde se reúnen los principales profesionales de Latinoamérica. Durante la actividad se desarrollaron actividades de formación, mercado, networking y exhibiciones, mientras que las empresas de Tarapacá participaron del stand virtual, sostuvieron reuniones grupales, exhibiciones de la semana del Documental y también tuvieron acceso al Lab de Producción Ejecutiva. Asimismo, sostuvieron contactos con partners dentro del evento, por lo que pudieron enviar sus propuestas y generar los primeros contactos comerciales.

Según Mauricio Santander, director de Sander Films, la evaluación es positiva ya que “nos contactamos con Caracol TV y les ofrecimos nuestro documental el Palero. Estamos esperando su revisión para ver si hay interés”. A su vez, Roberto Corona, fundador de Collection Smiles, comentó que fue contactado por una productora ecuatoriana para realizar los nexos para desarrollar su proyecto Coleccionando Sonrisas en el mercado local.

Es importante destacar que la participación de Aymar Sawuri en New York Now y WHO’S NEXT así como la participación de los documentalistas en Montevideo es financiada por el Gobierno Regional de Tarapacá a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, denominado Programa de Capacitación y Fortalecimiento Comercial Para Mipymes con Potencialidad Exportadora de Tarapacá”.