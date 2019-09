Charla actualidad:

Con dos exposiciones que trataron sobre el impacto de la reducción en la jornada laboral y las modificaciones al contrato por obra o faena se dio la “Jornada Laboral: Análisis de nuevas tendencias”. La primera ponencia fue impartida Pablo Bobic, Gerente Legal de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), mientras que la segunda estuvo a cargo de Priscilla Serres, de la empresa MF Consultores.

Durante la jornada de la mañana, las inmediaciones del Salón Collahuasi, albergaron la charla llamada “Jornada Laboral: Análisis de nuevas tendencias”. Esta fue organizada y ejecutada por la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande (Asipnor) y la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII). A primera hora, el abogado y Gerente Legal de CPC, Pablo Bobic impartió la charla “Impacto 40 horas y flexibilidad laboral”, donde detalló las consecuencias que podría traer la reducción de la jornada. En tanto, Priscilla Serres, abogada especializada en derecho del trabajo y seguridad social en la empresa, expuso “Modificaciones al contrato por obra o faena (Ley 21.122)”, donde los espectadores pueden conocer más sobre la ley que comenzó a regir en enero de este año.

Marcos Gómez, Vicepresidente Ejecutivo de Asipnor y Gerente de AII, se mostró feliz de que temas tan relevantes y que se toman la agenda del país y de la región puedan ser compartidos con el gremio y la comunidad iquiqueña. “Es bueno tener la oportunidad de escuchar este tipo de exposiciones, porque es un tema que se está hablando a nivel país y es importante que tanto empresas, como trabajadores estén informados”. Además, Gómez se mostró preocupado porque no se sabe qué pasará. “En general hay una preocupación, el hecho que el proyecto va a alterar a las pequeñas empresas a las Pymes en general, hay un tema que está referido a los costos y no sé si se ha visualizado. Todo el mundo va a querer trabajar menos es un tema transversal, pero ¿qué implica para nuestra región, para el país? No se ha discutido, la postura es ‘ojo, discutamos y veamos cuáles son las consecuencias’, que a lo mejor pueden ser muy buenas, pero discutamos, hagamos el análisis», indicó el Vicepresidente Ejecutivo de Asipnor.

En tanto, el abogado y expositor, Pablo Bobic, cree que todos deberían tener la opción de poder opinar, porque es una medida –que de no estudiarse a conciencia- podría traer consecuencias. “Vemos que no se ha considerado el punto de vista del sector empresarial y tampoco de los trabajadores. Suena interesante reducir la jornada y mantener o aumentar el sueldo, pero nos preocupan los efectos que eso pueda llegar a tener. Pensamos que se requieren más estudios sobre los efectos. No queremos oponernos a esta ni a ninguna otra propuesta, pero queremos que nos escuchen y tomen en cuenta lo que tenemos que expresar”, señaló el gerente legal de CPC.

Finalmente, Priscilla Serres, fue quien concluyó la jornada habló de la importancia de que los trabajadores que están bajo el contrato por obra o faena, sepan sus derechos y que la modificación a la Ley 21.122 trajo beneficios a los empleados. “Antes había un vacío legal que hacía que el trabajador que no estaba de acuerdo con el término de su contrato tenía que concurrir a los tribunales de justicia. Hoy la dirección del trabajo tiene amplia facultad para hacer cumplir la normativa, evitando en muchos casos un juicio. Se brinda una primera herramienta al trabajador”. Por otra parte, Serres, valoró la opción de poder conversar estos temas y espera que más personas tengan la opción de debatir sobre estos temas. “Es muy importante que se abran estos espacios de diálogo, para poder comunicar y discutir normativas nuevas, con esto se puede tomar la experiencia de quienes participan para con ellos aprender qué necesita verdaderamente la gente y acercar la ley a la práctica.