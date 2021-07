En medio de la pausa de la votación de segunda vuelta para dirimir la vicepresidencia de la Convención, el constituyente de Tarapacá Álvaro Jofré Cáceres se refirió a la elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constituyente con amplia mayoría.

Álvaro Jofré: “elección de Elisa Loncón fue un acto democrático”

“Me parece bien, fue en un acto democrático con segunda vuelta. Es un reconocimiento también al trabajo que han instalado los integrantes de la Lista del Pueblo. Desearle todo el éxito en la presidencia de la Convención Constituyente, tendrá todo el derecho para llevar el mejor actuar en este proyecto de Carta Magna”.

Jofré también se refirió las situaciones que se vivieron ayer, tanto bajo la carpa de los constituyentes en el patio del Ex Congreso Nacional como en las calles de Santiago.

“Además de esos hechos violentos en el exterior, también se vivieron momentos de tensión en el interior como las tres interrupciones que le hicieron a la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, o cuando se escuchó el himno patrio y no se respetó. Pero después todos calmado y fue una situación particular que no me gustaría se vuelva a dar. Ahora todo está tranquilo”.

Alejandra Flores Camilo, constituyente:

“Siento, veo que hay mucha esperanza depositada en la gestión que podamos hacer”

Tras asumir oficialmente el cargo de constituyente la representante de la región de Tarapacá manifestó que su labor es “una gran responsabilidad es lo que siento, veo que hay mucha esperanza depositada en la gestión que podamos hacer”.

“Tengo esperanza que lo vamos a hacer de lo mejor porque las fuerzas progresistas a nuestro favor. Estoy contenta por eso, las votaciones han demostrado estos temas y esperamos tener una Constitución que la mayoría del país demanda”, sostuvo Alejandra Flores.

La constituyente tarapaqueña señaló que, en el trabajo previo de algunos constituyentes se identificó destacar a los sectores postergados como pueblos originarios, mujeres y de regiones, donde surgió con fuerza el nombre de Elisa Loncón para encabezar la Convención.

“Una de los propuestas que alcanzaba mayor apoyo era el nombre de Elisa Loncón. Y por lo tanto esa era para nosotros nos parece sumamente importante porque se releva el tema de los pueblos originarios por tanto tiempo postergado, que ni siqueira estamos en la Constitución. No hemos sido reconocidos constitucionalmente”, finalizó Alejandra Flores.

Acompañado por una marcha de militantes del Partido Comunista, llegó ayer hasta el ex-Congreso Nacional el constituyente Hugo Gutiérrez Gálvez.

Hugo Gutiérrez y su deseo de devolverle soberanía al pueblo

El ex legislador manifestó que su expectativa es reestablecer la «soberanía del pueblo» respecto al órgano constituyente, en una posición divergente al denominado Acuerdo por la Paz.

«Estoy muy contento, había mucho pueblo, mucha gente en Plaza Dignidad. Hay un pueblo chileno muy interesado y esperamos que el día de mañana, con el poder constituyente en nuestras manos, logremos hacer una verdadera asamblea constituyente para nuestro pueblo. Y por eso esperamos hacer una asamblea popular, ejercer este poder constituyente que es del pueblo y devolvérselo a ellos, para que lo ejerzan como siempre debieron haberlo hecho», recalcando que la soberanía reside en el pueblo de Chile y es él quien tiene que ejercerlo.

En cuanto a las temáticas que buscará incluir en la carta fundamental, Gutiérrez sostuvo llega con un «espíritu de hacer una Constitución como la quiere nuestro pueblo, que se levantó contra los abusos de este sistema neoliberal en las últimas elecciones”.

Manifestó que lo importante es consagrar derechos económicos, sociales y culturales. “Eso es lo importante porque el pueblo está cansado y hastiado de tener que pagar por educación, salud, pensiones miserables, el agua, y la electricidad. Son temas que tendremos que discutir, así que esperamos generosidad política», afirmó.

Respecto a los incidentes en la previa del juramento, indicó que no esperaba que ocurriera por cuanto fue el pueblo quien logró realizar la convención, “me parece inaudito que haya represión hacia el pueblo que consiguió esta Convención Constituyente, por eso pedí que el Ministro del Interior retirara toda la policía que había alrededor”.